Staff Information
Principle Investigator
-
Ken Wells, M.D., M.P.H.
Senior Scientist
Co-Principle Investigators
Investigators
-
Bernadette Benjamin, M.S. Email
Research Programmer
-
Eric Bing, M.D., Ph.D., M.P.H.
-
Naihua Duan, Ph.D.
-
Maga Jackson-Triche, M.D., M.S.H.S.
-
Lisa Jaycox, Ph.D. Email
Senior Behavioral Scientist/Clinical Psychologist
-
Leslie A. Lenert, M.D.
-
Katy Minnium, M.P.H.
-
Jeanne Miranda, Ph.D.
-
Michael Schoenbaum, Ph.D. Email
Adjunct Researcher
-
Roland Sturm, Ph.D. Email
Senior Economist
-
Lingqi Tang, Ph.D.
-
Jürgen Unützer, M.D., M.P.H.
-
The PORT Advisory Board