Staff Information

Principle Investigator

  • Ken Wells, M.D., M.P.H. Senior Scientist

Co-Principle Investigators

Investigators

  • Bernadette Benjamin, M.S. Research Programmer
  • Eric Bing, M.D., Ph.D., M.P.H.
  • Naihua Duan, Ph.D.
  • Maga Jackson-Triche, M.D., M.S.H.S.
  • Lisa Jaycox, Ph.D. Senior Behavioral Scientist/Clinical Psychologist
  • Leslie A. Lenert, M.D.
  • Katy Minnium, M.P.H.
  • Jeanne Miranda, Ph.D.
  • Michael Schoenbaum, Ph.D. Adjunct Researcher
  • Roland Sturm, Ph.D. Senior Economist
  • Lingqi Tang, Ph.D.
  • Jürgen Unützer, M.D., M.P.H.
  • The PORT Advisory Board