حول RAND
مؤسسة RAND مؤسسة غير ربحية تساعد على تحسين السياسات وعملية اتخاذ القرار من خلال البحث والتحليل.
تستعين RAND، وعلى مدى ستة عقود وأكثر، بالبحث والتحليل الدقيق، الذي يعتمد على الحقائق، للمساعدة في جعل الأفراد والعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم أكثر أمناً وسلامة وأكثر صحة وازدهاراً. حيث يشمل بحثنا أكثر القضايا أهمية مثل الطاقة والتعليم والصحة والعدالة والبيئة والشؤون العالمية والعسكرية.
إن RAND كمنظمة غير ربحية تحظى باحترام واسع كونها حيادية تعمل بشكل مستقل بعيداً عن الضغوط السياسية والتجارية. فالجودة والموضوعية يمثلان قيمنا الأساسية.
إن أبحاث RAND تتم بتكليف من عملاء عالميين بما يشمل الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الدولية. إن التبرعات الخيرية وعائدات RAND من أوقافها وأبحاثها يجعل برنامج RAND للأبحاث الجديدة ممكناً. حيث يتم دعم الأبحاث المبتكرة في المواضيع الحاسمة في النقاش السياسي والتي تتجاوز حدود التمويل التقليدي للعميل.
القوى البشرية
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1,950الكادر/ موظفونا
يتميز موظفونا بخبراتهم المتنوعة ويمثلون ثقافات عديدة ويغنون فريق عملهم بخبراتهم العلمية والمهنية.
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50بلداً
تجذب مؤسسة RAND أرقى المواهب بما يزيد على ثمانٍ وأربعين أمة.
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75لغة
العديد من أعضاء كادرنا متعددو اللغات. تشمل اللغات التي يُنطَقُ بها العربية، والصينية، والفارسية، والفرنسية، والألمانية، واليابانية، والكورية، والروسية، والإسبانية.
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54%يحملون شهادات الدكتوراه
إنّ ما ينوف على النصف من أعضاء كادر الأبحاث لدينا، والذين يداني عددهم 1,200 شخصاً يحملون شهادةً أو أكثر في الدكتوراه، في مجموعةٍ من الاختصاصات.
المواهب البحثية
|شهادات الدكتوراه، ويشمل ذلك الطب والقانون
|54 في المئة
|شهادات الماجستير
|36 في المئة
|شهادات البكالوريوس
|10 في المئة
|العلوم الاجتماعية
|11 في المئة
|العلوم السياسية
|7 في المئة
|تحليل السياسات
|11 في المئة
|العلوم الفيزيائية
|6 في المئة
|غير ذلك
|أقل من 1 في المئة
|الرياضيات، والعمليات البحثية، وعِلم الإحصاء
|7 في المئة
|علوم الحياة
|7 في المئة
|العلاقات الدولية
|9 في المئة
|الهندسة
|9 في المئة
|الاقتصاد
|11 في المئة
|العلوم الحوسبية
|6 في المئة
|الأعمال والقانون
|5 في المئة
|العلوم السلوكية
|7 في المئة
|الفنون والآداب
|3 في المئة
أفكار
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385 من العملاء والمانحين
لقد أنجزنا أعمالاً لأكثر من 385 عميلاً ومانحاً، يشملون وكالاتٍ حكومية، ومنظماتٍ دولية، ومؤسسات.
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690جهةً مانحة
تساعد الهبات من الجهات المانحة مؤسسة RAND على تقديم حلولٍ تستند إلى الوقائع، وتكون قابلةً للتنفيذ، وتقوم على التحليل الدقيق. تساعد الهبات على تمويل كادرنا، وأفكارنا، ومراكز التميز لدينا، ونشاطات التوعية التي نقوم بها.
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685+ مشروعاً جديداً
توفر مؤسسة RAND من خلال أكثر من 1,780 مشروع (تشمل قرابة 685 مشروعاً جديداً)، خدماتٍ بحثية، وتحليلاتٍ منهجية، وتفكيراً ابتكارياً لمجموعةٍ عالميةٍ من العملاء.
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875منشور
في العام الماضي، أَضَفنا 500 منشوراً لمؤسسة RAND، وما يداني 375 مقالة مجلةٍ إلى مكتبتنا الرقمية المتنامية ـــــ 24,000 وفي ازدياد ـــــ من الدراسات، وملفات البث الرقميّ، ومقاطع الفيديو، وتعليقات حيث يمكن قراءتها وتنزيلها عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.rand.org
- 5.4 مليونتنزيلٍ من الإنترنت
- 170+ ألفمتابع على تويتر (Twitter)
الإيرادات والنفقات
|الأبحاث والدراسات
|76 في المئة
|تطوير الكادر، وتكنولوجيا المعلومات، وشؤونٌ إداريةٌ أخرى
|15 في المئة
|المنشآت
|8 في المئة
|جمع التبرعات
|1 في المئة
345 مليون دولار أمريكيّ من الإيرادات
|وزارة الأمن الداخليّ الأمريكية
|46.2 مليون دولار أمريكيّ
|القوى الجوية التابعة للولايات المتحدة
|49.3 مليون دولار أمريكيّ
|الجيش الأمريكيّ
|40.5 مليون دولار أمريكيّ
|وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية والوكالات ذات الصلة
|68.9 مليون دولار أمريكي
|غير ذلك
|2.3 مليون دولار أمريكيّ
|القطاع الخاص
|3.3 مليون دولار أمريكيّ
|مساهماتٌ خيرية
|10.9 مليون دولار أمريكيّ
|مؤسسات
|18.9 مليون دولار أمريكيّ
|منظماتٌ غير ربحيةٍ أخرى
|5.1 مليون دولار أمريكيّ
|جامعات
|0.8 مليون دولار أمريكيّ
|وكالاتٌ حكوميةٌ غير أمريكية، ومنظماتٌ دوليةٌ غير حكومية
|16.2 مليون دولار أمريكيّ
|وكالاتٌ تابعةٌ للدولة والحكومات المحلية
|5.2 مليون دولار أمريكيّ
|وكالاتٌ فيدراليةٌ أخرى
|15.4 مليون دولار أمريكيّ
|مكتب وزير الدفاع الأمريكيّ وغيره من وكالات الأمن القوميّ
|61.8 مليون دولار أمريكيّ