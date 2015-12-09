حول RAND

مؤسسة RAND مؤسسة غير ربحية تساعد على تحسين السياسات وعملية اتخاذ القرار من خلال البحث والتحليل.

تستعين RAND، وعلى مدى ستة عقود وأكثر، بالبحث والتحليل الدقيق، الذي يعتمد على الحقائق، للمساعدة في جعل الأفراد والعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم أكثر أمناً وسلامة وأكثر صحة وازدهاراً. حيث يشمل بحثنا أكثر القضايا أهمية مثل الطاقة والتعليم والصحة والعدالة والبيئة والشؤون العالمية والعسكرية.

إن RAND كمنظمة غير ربحية تحظى باحترام واسع كونها حيادية تعمل بشكل مستقل بعيداً عن الضغوط السياسية والتجارية. فالجودة والموضوعية يمثلان قيمنا الأساسية.

إن أبحاث RAND تتم بتكليف من عملاء عالميين بما يشمل الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الدولية. إن التبرعات الخيرية وعائدات RAND من أوقافها وأبحاثها يجعل برنامج RAND للأبحاث الجديدة ممكناً. حيث يتم دعم الأبحاث المبتكرة في المواضيع الحاسمة في النقاش السياسي والتي تتجاوز حدود التمويل التقليدي للعميل.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video للمشاركة عبر الفيسبوك

للمشاركة عبر التويتر

للمشاركة عبر لينكد إن

Embed

القوى البشرية 1 , 950 الكادر/ موظفونا يتميز موظفونا بخبراتهم المتنوعة ويمثلون ثقافات عديدة ويغنون فريق عملهم بخبراتهم العلمية والمهنية.

50 بلداً تجذب مؤسسة RAND أرقى المواهب بما يزيد على ثمانٍ وأربعين أمة.

75 لغة العديد من أعضاء كادرنا متعددو اللغات. تشمل اللغات التي يُنطَقُ بها العربية، والصينية، والفارسية، والفرنسية، والألمانية، واليابانية، والكورية، والروسية، والإسبانية.

54 % يحملون شهادات الدكتوراه إنّ ما ينوف على النصف من أعضاء كادر الأبحاث لدينا، والذين يداني عددهم 1,200 شخصاً يحملون شهادةً أو أكثر في الدكتوراه، في مجموعةٍ من الاختصاصات. المواهب البحثية شهادات الدكتوراه، ويشمل ذلك الطب والقانون 54 في المئة شهادات الماجستير 36 في المئة شهادات البكالوريوس 10 في المئة العلوم الاجتماعية 11 في المئة العلوم السياسية 7 في المئة تحليل السياسات 11 في المئة العلوم الفيزيائية 6 في المئة غير ذلك أقل من 1 في المئة الرياضيات، والعمليات البحثية، وعِلم الإحصاء 7 في المئة علوم الحياة 7 في المئة العلاقات الدولية 9 في المئة الهندسة 9 في المئة الاقتصاد 11 في المئة العلوم الحوسبية 6 في المئة الأعمال والقانون 5 في المئة العلوم السلوكية 7 في المئة الفنون والآداب 3 في المئة

أفكار 385 من العملاء والمانحين لقد أنجزنا أعمالاً لأكثر من 385 عميلاً ومانحاً، يشملون وكالاتٍ حكومية، ومنظماتٍ دولية، ومؤسسات.

690 جهةً مانحة تساعد الهبات من الجهات المانحة مؤسسة RAND على تقديم حلولٍ تستند إلى الوقائع، وتكون قابلةً للتنفيذ، وتقوم على التحليل الدقيق. تساعد الهبات على تمويل كادرنا، وأفكارنا، ومراكز التميز لدينا، ونشاطات التوعية التي نقوم بها.

685+ مشروعاً جديداً توفر مؤسسة RAND من خلال أكثر من 1,780 مشروع (تشمل قرابة 685 مشروعاً جديداً)، خدماتٍ بحثية، وتحليلاتٍ منهجية، وتفكيراً ابتكارياً لمجموعةٍ عالميةٍ من العملاء.

875 منشور في العام الماضي، أَضَفنا 500 منشوراً لمؤسسة RAND، وما يداني 375 مقالة مجلةٍ إلى مكتبتنا الرقمية المتنامية ـــــ 24,000 وفي ازدياد ـــــ من الدراسات، وملفات البث الرقميّ، ومقاطع الفيديو، وتعليقات حيث يمكن قراءتها وتنزيلها عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.rand.org

5.4 مليون تنزيلٍ من الإنترنت

170+ ألف متابع على تويتر (Twitter)

الإيرادات والنفقات الأبحاث والدراسات 76 في المئة تطوير الكادر، وتكنولوجيا المعلومات، وشؤونٌ إداريةٌ أخرى 15 في المئة المنشآت 8 في المئة جمع التبرعات 1 في المئة تجدون كامل تفاصيل التصريح المالي لمؤسسة RAND (الصفحة الإنكليزية)