حول RAND

مؤسسة RAND مؤسسة غير ربحية تساعد على تحسين السياسات وعملية اتخاذ القرار من خلال البحث والتحليل.

تستعين RAND، وعلى مدى ستة عقود وأكثر، بالبحث والتحليل الدقيق، الذي يعتمد على الحقائق، للمساعدة في جعل الأفراد والعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم أكثر أمناً وسلامة وأكثر صحة وازدهاراً. حيث يشمل بحثنا أكثر القضايا أهمية مثل الطاقة والتعليم والصحة والعدالة والبيئة والشؤون العالمية والعسكرية.

إن RAND كمنظمة غير ربحية تحظى باحترام واسع كونها حيادية تعمل بشكل مستقل بعيداً عن الضغوط السياسية والتجارية. فالجودة والموضوعية يمثلان قيمنا الأساسية.

إن أبحاث RAND تتم بتكليف من عملاء عالميين بما يشمل الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الدولية. إن التبرعات الخيرية وعائدات RAND من أوقافها وأبحاثها يجعل برنامج RAND للأبحاث الجديدة ممكناً. حيث يتم دعم الأبحاث المبتكرة في المواضيع الحاسمة في النقاش السياسي والتي تتجاوز حدود التمويل التقليدي للعميل.

القوى البشرية

  • 1,950الكادر/ موظفونا

    يتميز موظفونا بخبراتهم المتنوعة ويمثلون ثقافات عديدة ويغنون فريق عملهم بخبراتهم العلمية والمهنية.

  • 50بلداً

    تجذب مؤسسة RAND أرقى المواهب بما يزيد على ثمانٍ وأربعين أمة.

  • 75لغة

    العديد من أعضاء كادرنا متعددو اللغات. تشمل اللغات التي يُنطَقُ بها العربية، والصينية، والفارسية، والفرنسية، والألمانية، واليابانية، والكورية، والروسية، والإسبانية.

  • 54%يحملون شهادات الدكتوراه

    إنّ ما ينوف على النصف من أعضاء كادر الأبحاث لدينا، والذين يداني عددهم 1,200 شخصاً يحملون شهادةً أو أكثر في الدكتوراه، في مجموعةٍ من الاختصاصات.

المواهب البحثية

شهادات الدكتوراه، ويشمل ذلك الطب والقانون54 في المئة
شهادات الماجستير36 في المئة
شهادات البكالوريوس10 في المئة
العلوم الاجتماعية11 في المئة
العلوم السياسية7 في المئة
تحليل السياسات11 في المئة
العلوم الفيزيائية6 في المئة
غير ذلك أقل من 1 في المئة
الرياضيات، والعمليات البحثية، وعِلم الإحصاء7 في المئة
علوم الحياة7 في المئة
العلاقات الدولية9 في المئة
الهندسة9 في المئة
الاقتصاد11 في المئة
العلوم الحوسبية6 في المئة
الأعمال والقانون5 في المئة
العلوم السلوكية7 في المئة
الفنون والآداب3 في المئة

أفكار

  • 385 من العملاء والمانحين

    لقد أنجزنا أعمالاً لأكثر من 385 عميلاً ومانحاً، يشملون وكالاتٍ حكومية، ومنظماتٍ دولية، ومؤسسات.

  • 690جهةً مانحة

    تساعد الهبات من الجهات المانحة مؤسسة RAND على تقديم حلولٍ تستند إلى الوقائع، وتكون قابلةً للتنفيذ، وتقوم على التحليل الدقيق. تساعد الهبات على تمويل كادرنا، وأفكارنا، ومراكز التميز لدينا، ونشاطات التوعية التي نقوم بها.

  • 685+ مشروعاً جديداً

    توفر مؤسسة RAND من خلال أكثر من 1,780 مشروع (تشمل قرابة 685 مشروعاً جديداً)، خدماتٍ بحثية، وتحليلاتٍ منهجية، وتفكيراً ابتكارياً لمجموعةٍ عالميةٍ من العملاء.

  • 875منشور

    في العام الماضي، أَضَفنا 500 منشوراً لمؤسسة RAND، وما يداني 375 مقالة مجلةٍ إلى مكتبتنا الرقمية المتنامية ـــــ 24,000 وفي ازدياد ـــــ من الدراسات، وملفات البث الرقميّ، ومقاطع الفيديو، وتعليقات حيث يمكن قراءتها وتنزيلها عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.rand.org

  • 5.4 مليونتنزيلٍ من الإنترنت
  • 170+ ألفمتابع على تويتر (Twitter)

الإيرادات والنفقات

الأبحاث والدراسات 76 في المئة
تطوير الكادر، وتكنولوجيا المعلومات، وشؤونٌ إداريةٌ أخرى 15 في المئة
المنشآت 8 في المئة
جمع التبرعات 1 في المئة
تجدون كامل تفاصيل التصريح المالي لمؤسسة RAND (الصفحة الإنكليزية)

345 مليون دولار أمريكيّ من الإيرادات

وزارة الأمن الداخليّ الأمريكية 46.2 مليون دولار أمريكيّ
القوى الجوية التابعة للولايات المتحدة 49.3 مليون دولار أمريكيّ
الجيش الأمريكيّ 40.5 مليون دولار أمريكيّ
وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية والوكالات ذات الصلة 68.9 مليون دولار أمريكي
غير ذلك 2.3 مليون دولار أمريكيّ
القطاع الخاص 3.3 مليون دولار أمريكيّ
مساهماتٌ خيرية 10.9 مليون دولار أمريكيّ
مؤسسات 18.9 مليون دولار أمريكيّ
منظماتٌ غير ربحيةٍ أخرى 5.1 مليون دولار أمريكيّ
جامعات 0.8 مليون دولار أمريكيّ
وكالاتٌ حكوميةٌ غير أمريكية، ومنظماتٌ دوليةٌ غير حكومية 16.2 مليون دولار أمريكيّ
وكالاتٌ تابعةٌ للدولة والحكومات المحلية 5.2 مليون دولار أمريكيّ
وكالاتٌ فيدراليةٌ أخرى 15.4 مليون دولار أمريكيّ
مكتب وزير الدفاع الأمريكيّ وغيره من وكالات الأمن القوميّ 61.8 مليون دولار أمريكيّ