Emerging Technologies

Space

RAND Australia’s strength is in providing objective and actionable analysis to help policymakers, primarily government organisations. RAND was an early leader in the field of space science, producing seminal works in the design, launch and operation of satellites in the 1940s and ‘50s. RAND Australia has performed cost-assurance tasks in order to help Defence prioritise investments in space capabilities.

Clean Energy

RAND Australia is deeply committed to advancing clean energy research. This is reflected by our current contributions to the International Clean Innovation Researcher Network (ICIRN) on integrating End of Life (EoL) solar panel waste into a circular economy model. These initiatives to facilitate collaborative research reflect RAND Australia's dedication to fostering sustainable practices and addressing pivotal challenges in global clean energy transitions.