Emerging Technologies

Towards an Australian Circular Economy for Solar Photovoltaic Technologies
By 2035, more than 1 million tonnes of solar panels will be decommissioned, presenting Australia with an urgent reuse and recycling challenge. This report maps pathways to a circular photovoltaic economy through policy, technology and market reform.
Ylias Sabri, James Bond, Alejandra Nunez Madrigal, Mohammad Al Kobaisi, Mahdokht Shaibani, Xavier Mulet, Namita Roy Choudhury, Stephen Kennedy, Carlos Miralles Sánchez, Benjamin Lee Preston, Kevin Argus, Estefanía Artigao Andicoberry, Venkatakrishnan Balasubramanian, Jesús Canales Vázquez, Jo Caulkins, Penelope Crossley, Rong Deng, Nieves Espinosa, Emilio Gómez Lázaro, Andrés Honrubia Escribano, Usha Iyer-Raniga, Darren Johannsen, Lathe Jones, Laura Jones, Sachini P. Kadaoluwa Pathirannahalage, Paramita Koley, Sushil Kumar, Tahmineh Mahmoodi, Ricardo Mathison, Sergio Martín Martínez, Miguel A. Modestino, Antony Michael Mora Mora, Juan Carlos Pérez-Flores, Raquel Villena Ruiz, Juan Antonio Saura García, Andrew Star, Verity Tan, Anuj Thukral, José Fernando Valera Jiménez, Rebecca Yang, Pabasara Wijeratne