关于兰德

在兰德，我们对于以下几个方面的努力为我们赢得了卓越的声誉：

研究和分析

兰德研究与分析的问题影响整个世界，包括安全、健康、教育、可持续增长与发展。大部分的研究是为公立和私立的基金授予者或客户而开展。

质量和客观性

兰德的所有工作 – 每一个出版物、数据库或是简报 – 都经过严谨的评审。这种对质量的不懈追求为兰德公司在全球的至高声誉奠定了基础。

挑战关键问题

我们依靠慈善捐助来研究客户资助范围以外的问题。这些问题可能太过庞大或复杂，或是太过新颖，我们的客户很少会提出解决。

可及性

兰德公司是一个非营利、无党派的组织，致力于服务公众利益，使世界各地的人们都有机会接触到我们的研究成果。每年兰德网站（RAND.org）研究产品的下载量有五百多万，关注人群包括政策制定者，学术研究者以及广大公众。

人才

  • 1,880员工

    我们的员工在项目组中 发挥多元化的专业、教育和文化背景等优势。

  • 50国家

    兰德的办事处遍及北美、欧洲和澳洲，会聚来自四十多个 国家的顶尖人才。

  • 75语言

    我们的许多员工为双语人士，其工作语言包括阿拉伯语、汉语、波斯语、法语、德语、日语、韩语、俄语和西班牙语。

  • 55%持有博士学位

    我们半数以上的研究人员（850 人）持有一个或多个博士学位，另有 34% 持有一个或多个硕士学位，涵盖广泛的学科门类。

学位

博士 包括：医学博士 法学博士55%
硕士38%
学士7%

博士学位获得领域

艺术和文学3%
行为科学7%
商科和法律4%
计算机科学6%
经济学11%
工程学8%
国际关系9%
生命科学6%
数学、运筹学、统计学8%
物理学6%
政策分析学13%
政治学7%
社会科学12%

成就

  • 490客户和资助单位

    去年，我们为 490 多家客户和 资助单位开展研究工作，包括 政府机构、国际组织和基金会。

  • 900年新项目

    兰德公司为全球各地客户提供研究服务、系统分析和创新思想，累计项目数量超过 1,740 个（包括 900 多个新项目）。

  • 865出版物

    去年，我们日益充实的图书馆又新增 540 多份 兰德出版物和大约 325 篇期刊文献（原有馆藏 26,000 份），包括报告、播客、视频、工具和 评论文章，这些文献几乎全部都可以从兰德网站 免费下载。

  • 790 万次网页下载
  • 215千+ Twitter 追随者

收入：34,900 万美元 *

美国卫生和公共服务部 6,840 万美元
其他联邦政府机关 1,790 万美元
州与地方政府机关 850 万美元
非美国政府机构和国际非政府组织 1,300 万美元
大学 130 万美元
其他非营利组织 940 万美元
基金会 1,760 万美元
慈善捐款 1,270 万美元
私营部门 470 万美元
其他 240 万美元
美国国家安全署 4,600 万美元
美国国防部长办公室和其他国家安全机构 6,450 万美元
美国空军 4,670 万美元
美国陆军 3,590 万美元