关于兰德

在兰德，我们对于以下几个方面的努力为我们赢得了卓越的声誉：

研究和分析

兰德研究与分析的问题影响整个世界，包括安全、健康、教育、可持续增长与发展。大部分的研究是为公立和私立的基金授予者或客户而开展。

质量和客观性

兰德的所有工作 – 每一个出版物、数据库或是简报 – 都经过严谨的评审。这种对质量的不懈追求为兰德公司在全球的至高声誉奠定了基础。

挑战关键问题

我们依靠慈善捐助来研究客户资助范围以外的问题。这些问题可能太过庞大或复杂，或是太过新颖，我们的客户很少会提出解决。

可及性

兰德公司是一个非营利、无党派的组织，致力于服务公众利益，使世界各地的人们都有机会接触到我们的研究成果。每年兰德网站（RAND.org）研究产品的下载量有五百多万，关注人群包括政策制定者，学术研究者以及广大公众。

人才 1 , 880 员工 我们的员工在项目组中 发挥多元化的专业、教育和文化背景等优势。

50 国家 兰德的办事处遍及北美、欧洲和澳洲，会聚来自四十多个 国家的顶尖人才。

75 语言 我们的许多员工为双语人士，其工作语言包括阿拉伯语、汉语、波斯语、法语、德语、日语、韩语、俄语和西班牙语。

55 % 持有博士学位 我们半数以上的研究人员（850 人）持有一个或多个博士学位，另有 34% 持有一个或多个硕士学位，涵盖广泛的学科门类。 学位 博士 包括：医学博士 法学博士 55% 硕士 38% 学士 7% 博士学位获得领域 艺术和文学 3% 行为科学 7% 商科和法律 4% 计算机科学 6% 经济学 11% 工程学 8% 国际关系 9% 生命科学 6% 数学、运筹学、统计学 8% 物理学 6% 政策分析学 13% 政治学 7% 社会科学 12%

成就 490 客户和资助单位 去年，我们为 490 多家客户和 资助单位开展研究工作，包括 政府机构、国际组织和基金会。

900 年新项目 兰德公司为全球各地客户提供研究服务、系统分析和创新思想，累计项目数量超过 1,740 个（包括 900 多个新项目）。

865 出版物 去年，我们日益充实的图书馆又新增 540 多份 兰德出版物和大约 325 篇期刊文献（原有馆藏 26,000 份），包括报告、播客、视频、工具和 评论文章，这些文献几乎全部都可以从兰德网站 免费下载。

790 万次 网页下载

215 千+ Twitter 追随者