关于兰德
在兰德，我们对于以下几个方面的努力为我们赢得了卓越的声誉：
研究和分析
兰德研究与分析的问题影响整个世界，包括安全、健康、教育、可持续增长与发展。大部分的研究是为公立和私立的基金授予者或客户而开展。
质量和客观性
兰德的所有工作 – 每一个出版物、数据库或是简报 – 都经过严谨的评审。这种对质量的不懈追求为兰德公司在全球的至高声誉奠定了基础。
挑战关键问题
我们依靠慈善捐助来研究客户资助范围以外的问题。这些问题可能太过庞大或复杂，或是太过新颖，我们的客户很少会提出解决。
可及性
兰德公司是一个非营利、无党派的组织，致力于服务公众利益，使世界各地的人们都有机会接触到我们的研究成果。每年兰德网站（RAND.org）研究产品的下载量有五百多万，关注人群包括政策制定者，学术研究者以及广大公众。
人才
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1,880员工
我们的员工在项目组中 发挥多元化的专业、教育和文化背景等优势。
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50国家
兰德的办事处遍及北美、欧洲和澳洲，会聚来自四十多个 国家的顶尖人才。
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75语言
我们的许多员工为双语人士，其工作语言包括阿拉伯语、汉语、波斯语、法语、德语、日语、韩语、俄语和西班牙语。
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55%持有博士学位
我们半数以上的研究人员（850 人）持有一个或多个博士学位，另有 34% 持有一个或多个硕士学位，涵盖广泛的学科门类。
学位
|博士 包括：医学博士 法学博士
|55%
|硕士
|38%
|学士
|7%
博士学位获得领域
|艺术和文学
|3%
|行为科学
|7%
|商科和法律
|4%
|计算机科学
|6%
|经济学
|11%
|工程学
|8%
|国际关系
|9%
|生命科学
|6%
|数学、运筹学、统计学
|8%
|物理学
|6%
|政策分析学
|13%
|政治学
|7%
|社会科学
|12%
成就
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490客户和资助单位
去年，我们为 490 多家客户和 资助单位开展研究工作，包括 政府机构、国际组织和基金会。
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900年新项目
兰德公司为全球各地客户提供研究服务、系统分析和创新思想，累计项目数量超过 1,740 个（包括 900 多个新项目）。
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865出版物
去年，我们日益充实的图书馆又新增 540 多份 兰德出版物和大约 325 篇期刊文献（原有馆藏 26,000 份），包括报告、播客、视频、工具和 评论文章，这些文献几乎全部都可以从兰德网站 免费下载。
- 790 万次网页下载
- 215千+ Twitter 追随者
收入：34,900 万美元 *
|美国卫生和公共服务部
|6,840 万美元
|其他联邦政府机关
|1,790 万美元
|州与地方政府机关
|850 万美元
|非美国政府机构和国际非政府组织
|1,300 万美元
|大学
|130 万美元
|其他非营利组织
|940 万美元
|基金会
|1,760 万美元
|慈善捐款
|1,270 万美元
|私营部门
|470 万美元
|其他
|240 万美元
|美国国家安全署
|4,600 万美元
|美国国防部长办公室和其他国家安全机构
|6,450 万美元
|美国空军
|4,670 万美元
|美国陆军
|3,590 万美元