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兰德公司的中国问题专家就一系列研究课题进行研究,包括军事、政治、贸易关系、环境、经济、健康以及劳动力和人口问题等等。关于兰德中国研究的完整列表请访问这里。
兰德公司与中国的科研组织和机构在区域研究方面建立了多项合作。 以下是其中几个项目的中文翻译报告：
2019
本报告调查和评估了有助于浙江大学学术型医学中心达成目标的潜在组织模式。
2017
济南市水利局在山东省水利厅的支持下，聘请兰德公司评估需求和气候不确定性
对实现该地区水利目标的新投资项目的潜在影响
2015
中华人民共和国广东省住房和城乡建设厅(HURD)委托兰德公司开发一套生活质量指标体系并确定相关的政策选项, 以推进中国东南部广东省珠三角地区的可持续发展。为解决可持续发展问题, 中国政府除了致力于提高国内生产总值(GDP), 还高度重视有助于促进经济产出增长的其他发展措施。广东省响应国家政策, 积极关注改善生活质量的措施。可持续发展是一个广义的，缺乏清晰定义的词语, 但一般用来阐释这样一种理念 —— 今天所采取的行动应考虑当前和未来几代人的需求, 而不得透支后代本应享有的清洁环境，高产农业等利益。生活质量指标不仅为衡量社会经济和环境目标的进展奠定基础, 更可作为制定政策与决策的重要指针和监督机制。
2012
本报告阐明了对创新体系的详细分析，广州开发区的现状，以及成功创建知识城应采取的步骤。本技术报告的目的是综合广州开发区项目中的阶段性分析成果，作为本项目的另一份报告《知识城创新体系建设战略纲要》基于这些阶段性成果。本报告将在广州开发区和兰德公司的网站上发布，供有兴趣的人士下载其中英文版本。本报告旨在帮助读者了解兰德公司在《知识城创新体系建设战略纲要》中提出的建议的依据。
本文係廣州知識城創新體系建設戰略綱要，旨在為廣州開發區建設知識城提供指導。該戰略綱要提出廣州開發區應在三大領域採取具體措施：吸引和留住高科技企業；吸引和留住高技能創新型人才；確保創新型融資的可獲得性，並按重要性、實施難度和時間順序對這些措施進行排列。本綱要是引導廣州開發區成功建設廣州知識城的路線圖。
天津滨海新区和天津经济技术开发区委托兰德公司开展一项科技前瞻性研究，以协助有关单位规划经济发展策略。这项研究的主要目的是确定最有前景的新兴技术应用，作为天津滨海新区和经济技术开发区发展规划的一部分；分析各种技术项目的动力及可能面临的障碍；并就每项技术应用推荐行动计划。最终，有七项应用脱颖而出，而作者论述了每项应用的动力，障碍和计划。
以下是兰德公司在以往十年里对中国相关的课题研究翻译文献。
2021
中国经济飞速增长，伴随而来的是中国在地区和全球抱有更大的目标。中国试图通过各种方式实现雄心壮志，包括推动制定新的行动计划和国际组织。近年来，中国选择推动或积极参与大量全新国际组织和行动计划，这表明，中国的大战略已经发生了演变。
2020
本报告目的在于探讨中美两国之间的进一步的竞争将在2050年之前产生何种影
响。对此，本文作者对中国的大战略进行识别和阐释，分析了其战略的组成元
素（外交、经济、科技和军事），并对中国在未来三十年内能在多大程度上成
功实施这些战略进行了评估。
在 2020 年 5 月 7 日举行的美中经济与安全评估委员会上出示的证词。
此证词在2020年二月五号递呈美国众议院外交事务委员会之亚太与不扩散小组委员会。
2019年7月31日递呈美中经济与安全审查委员会之证词。
2018
2013年，中国国家主席习近平宣布打造“丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路”的计划，通称为“一带一路”倡议。“一带一路”倡议借用古代“丝绸之路”的历史符号，致力于共同打造贸易路线，促进亚洲、欧洲和非洲之间的政策协调、基础设施连通、投资与贸易合作、金融一体化、文化交流和区域合作。
2030年中国的机动性会呈现何种情形? 回答这个问题将有助于中央，省级和地方等各级交通运输领域的决策者，乃至私营部门为未来做好准备。长期交通规划涉及很多艰难的抉择, 特别是在一个资源有限的时代。哪些交通运输方式应予优先考虑? 哪些投资项目应给予资金支持? 经济增长速度会对汽车制造和购买产生什么样的影响? 经济和人口结构的变化将对长途旅行造成什么影响? 以上问题不易回答,特别是因为交通运输政策制定者必须展望未来30至50年做决策。
本报告旨在粗略估算中国广泛采取空气污染防治措施的潜在成本，当中评估了以下三条可以充分降低城市地区主要污染物浓度的政策措施：(1)用天然气取代住宅和商业用煤，(2)使用可再生能源和核能替代燃煤发电，(3)报废老旧，高污染的车辆。
2014
中国在成功扩大医疗保险覆盖范围后，面临一项新的挑战，即建立有效的医药卫生服务体制，改善该体制应对庞大人口和老龄化趋势的效率。中国正处在一个十字路口——可以仿效西方国家带有明显局限性的模式；也可以雄心勃勃地另辟一种创新和可持续发展的模式。在本报告中，我们认为中国应当选择第二种方案，基于全民健康管理原则和先进的卫生信息技术设计实施一套医药卫生体制。
自1978年开始经济改革以来，中国出口增长迅速，由此带动了中国经济的高速发展。劳动力素质的提升以及制造技术和材料的改进，使得中国有能力进军高新技术产业。中国政府将其中部分产业列为战略性产业，并实施了正式和非正式的产业政策，以此推动“国家领军企业”的发展。作为该项战略的一部分，中国政府试图引导外国制造商向国内企业转让技术。从这些政策所取得的成功来看，这无疑加快了其他国家向中国转移产业生产基地的步伐，同时导致其他国家的就业岗位锐减。