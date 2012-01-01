兰德公司在中国

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兰德公司的中国问题专家就一系列研究课题进行研究,包括军事、政治、贸易关系、环境、经济、健康以及劳动力和人口问题等等。关于兰德中国研究的完整列表请访问这里。

兰德公司与中国合作的研究项目

兰德公司与中国的科研组织和机构在区域研究方面建立了多项合作。 以下是其中几个项目的中文翻译报告：

兰德公司中国研究文献摘选

以下是兰德公司在以往十年里对中国相关的课题研究翻译文献。