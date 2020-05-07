一带一路”倡议（BRI）是一项由中国政府倡议的全球基础设施计划。截至2019年，已有166个国家和国际组织与中国签署了参与该倡议的协议。在过去的几年中，“一带一路”已经成为中国外交政策的重要工具，其目的是为中国及其合作伙伴国提供商业和战略利益。尽管中国的计划有利于填补地区性需求，但“一带一路”倡议还是遭到了国际舆论广泛批评。这些批评通常并不质疑对基础设施的需求。相反，他们提出了有关项目选择以及所产生的更广泛影响和后果（外部效应）的问题，例如贸易依存关系和对国家安全的不利影响。在本报告中，我们系统归纳了“一带一路”倡议与传统发展融资计划不同的四个关键特征，确定这些特征可能造成的外部效应，并分析说明国际舆论的批评和这四个关键特征的相关性。

拍摄者Jason Lee/Reuters