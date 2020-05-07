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一带一路”倡议（BRI）是一项由中国政府倡议的全球基础设施计划。截至2019年，已有166个国家和国际组织与中国签署了参与该倡议的协议。在过去的几年中，“一带一路”已经成为中国外交政策的重要工具，其目的是为中国及其合作伙伴国提供商业和战略利益。尽管中国的计划有利于填补地区性需求，但“一带一路”倡议还是遭到了国际舆论广泛批评。这些批评通常并不质疑对基础设施的需求。相反，他们提出了有关项目选择以及所产生的更广泛影响和后果（外部效应）的问题，例如贸易依存关系和对国家安全的不利影响。在本报告中，我们系统归纳了“一带一路”倡议与传统发展融资计划不同的四个关键特征，确定这些特征可能造成的外部效应，并分析说明国际舆论的批评和这四个关键特征的相关性。
拍摄者Jason Lee/Reuters
2022
本文作者评估了美国商界对特朗普政府针对中国反竞争经济行为政策的看法，并对政府如何加强在中美竞争下对美国商界的支持提出了建议。
本报告详细介绍了中国和俄罗斯在中东地区的政治、经济和军事利益及活动，并指出了中俄与美国在这些利益和活动的竞争，冲突，及互补性。
本报告中，作者提出了美国在克制的大战略下可行的亚太地区作战方案以指导美国国防部的规划。 报告也描述了在这种战略下美国在该地区的军事态势的变化。
2021
中美两国的竞争动态正处于一个关键的十字路口。政策制定者可参考本报告中提出的新理论框架来思考中美竞争问题。同时，我们在顾及美国影响力的限度之后，提出了务实、可操作的政策方案。
本报告中，作者研究了亚洲小国的民主化进程及影响其民主化的因素，提出了可以推进民主化进程的政策建议，并总结了外部势力在支持民主化进程上可以发挥的作用。
中国经济飞速增长，伴随而来的是中国在地区和全球抱有更大的目标。中国试图通过各种方式实现雄心壮志，包括推动制定新的行动计划和国际组织。近年来，中国选择推动或积极参与大量全新国际组织和行动计划，这表明，中国的大战略已经发生了演变。
2020
在此视角中，我们试图衡量美国国际影响力下降的
程度、确定下降的原因并提出扭转这一趋势的方法建
议。我们所说的美国国际影响力指的是美国在实现自己
国家政策目标的过程中对其他国家和社会的行为产生影
响的能力。政策所导向的权力产生影响力，继而塑造行
为。
本报告目的在于探讨中美两国之间的进一步的竞争将在2050年之前产生何种影
响。对此，本文作者对中国的大战略进行识别和阐释，分析了其战略的组成元
素（外交、经济、科技和军事），并对中国在未来三十年内能在多大程度上成
功实施这些战略进行了评估。
在 2020 年 5 月 7 日举行的美中经济与安全评估委员会上出示的证词。
该报告描述了关于“一带一路”的常见批评、其主要特征及外部效应，并探究其政策内涵。
此证词在2020年二月五号递呈美国众议院外交事务委员会之亚太与不扩散小组委员会。
2019
2019年7月31日递呈美中经济与安全审查委员会之证词。
本报告调查和评估了有助于浙江大学学术型医学中心达成目标的潜在组织模式。
2018
兰德公司是一家解决公共政策挑战的研究机构, 旨在协助推进全球社区的安全，卫生与繁荣事业。兰德公司致力于公共利益, 属于非营利性，无党派组织。
本探索性报告为政策制定者、研究人员、教育工作者、记者和其他有关各方奠定了研究那些可能导致“真相崩塌”的概念和关系的基础。我们给“真相崩塌”下了一个有用的定义，详细探讨了四个相关的趋势，并考察了背后可能的原因/动因和后果。此外，我们还对“真相崩塌”到底是一种新现象还是美国历史上存在的现象进行了探究，其中重点研究了三个特定的历史时期。最后，我们制定了四条潜在的研究路线，旨在深入了解“真相崩塌”并找出可行的应对措施。
本报告综合了各种枪支政策对枪击身亡、暴力犯罪、枪支产业、参与狩猎和射击运动等后果的影响背后的已知科学依据，以美国国家研究委员会和社区预防服务工作组十多年前开展的关于枪支政策科学依据的早期全面调查为基础并有一定扩展。
这次研讨会的目标是研究美国与亚洲的博弈、了解以往互动的结果，以及形成未来双方交往的理据。有关议题涉及气候变化、贸易投资、国家安全、人权和宏观经济等问题。
本报告初步探讨了气候复原的概念，即设法在一到两代人的时间内将大气中的温室气体浓度恢复到工业化前的水平。本报告从高度不确定性环境下进行风险管理的角度考察气候复原, 采用一个简单的综合评估模型，来探讨有可能实现不同气候复原目标的技术、经济和政策条件，以及社会在制定气候复原目标的情况下变得更美好(相对于不制定目标的情况下)的条件。本报告还探讨了有助于管理气候复原风险的短期措施。
2017
济南市水利局在山东省水利厅的支持下，聘请兰德公司评估需求和气候不确定性
对实现该地区水利目标的新投资项目的潜在影响
计算能力和数据可用性的进步，让机器能够完成一度需要人类参与或被视为不可能的任务。这种人工智能(AI)也许会带来新的军事力量，从而引发军备竞赛，抑或增加国家在危机中有意或无意间动用核武的可能性。兰德公司召开了一系列研讨会，集众多人工智能与核安全领域的专家于一堂，共同探讨在2040年之前人工智能会如何演变成一股稳定或不稳定的力量。
2013年，中国国家主席习近平宣布打造“丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路”的计划，通称为“一带一路”倡议。“一带一路”倡议借用古代“丝绸之路”的历史符号，致力于共同打造贸易路线，促进亚洲、欧洲和非洲之间的政策协调、基础设施连通、投资与贸易合作、金融一体化、文化交流和区域合作。
本报告探讨了高超音速导弹扩散的影响以及加以防止的可行措施。
基础设施如今成为热门话题，因为公众和许多当选官员都普遍认为，由于年代久远和投资不足，国家的基础设施已经破败不堪。实际上，美国的交通运输和水利设施并非全都破败不堪，情况远没有那么糟糕。尽管许多地方的公路、桥梁和水利系统亟待维护，但从数据上看，国家总支出没有显著削减，资产状况也未急剧恶化。更确切地说，美国的基础设施问题愈加微妙而富有挑战性。
随着人们逐渐认识到五岁前的生活对人一生的健康和幸福至关重要，特别是对于那些最有可能落入不幸结局的儿童，兰德研究人员开展了一系列回顾，以评估和总结幼儿教育计划的证据。
最新研究发现，在过去一年里，全国样本中有一半以上的儿童遭受过暴力。曾遭受或目睹暴力的儿童比其他儿童更容易罹患心理健康问题和实施危险行为。有些问题可能会持续到成年以后。显然，需要干预来帮助儿童应对这些有害影响。然而，为了了解哪些干预措施在不同情况下最有效，我们还在积累相应的证据基础。一些干预措施经证实对特定类型的暴力或特定症状有效；另一些干预措施虽然前景看好，却难以在现实环境中实施。
本报告试图提供相关的证据，以解答无人驾驶汽车要达到何等安全水平才能上市这一问题。
本报告通过对发展卓越中心、人才开发和业务发展的建议，为探索在中国发展工业技术园区做出新的贡献。虽然我们的研究结果主要是面向对中国工业技术园区感兴趣的读者，但对那些关注科技园区发展的广泛受众亦有助益。
在过去的二十年，尽管台湾与中华人民共和国（简称中国）间的贸易与投资增长，2008年以来整体关系相对稳定，但是双方政府在台湾主权问题上的分歧在可预见的未来得到解决的可能性依然渺茫。从北京的角度看，台湾的民主政体对中国的主权是一种存在性的挑战。中国一直以"一个中国"为原则寻求台湾的政治从属，然而台湾人民日渐认为自己是独立于中国的国家公民。因此，中国共产党认为使用武力入侵和占领台湾才是中国人民解放军（简称解放军）最重要的战略任务。
2016
在兰德近期开展的一项研究中，研究人员提出，是时候将测量医护服务质量的工作方向转到如何更全面地评估医护服务上来了。通过对医护服务进行阶段式测量——把病症管理分为诊断、治疗和后续随访等阶段，获取关于患者接受医护服务以及患者体验的更全面数据。
近十年来，围绕东中国海和南中国海岛礁和海域的争端愈演愈烈，可能导致各声索国之间爆发严重冲突，也可能带来加强合作的新机遇。为了探讨不同的区域视角，找出潜在的合作领域，研讨会召集了来自中国、日本、台湾和美国的海洋争端方面的学者，全面评估各声索国之间的分歧。
自1949年中华人民共和国成立以来，美中关系一直充满实质性的冲突，对抗和战略互疑。到2015年年中，美国不少权威的中国问题专家指出，美中双边关系急剧恶化，形容为全面较量也不为过；美国分析师现在呼吁对华制定新的大战略，制衡中国日渐崛起的力量。同样，越来越多的中国观察家似乎认为，美中双边关系反映这两个世界上最强大的国家之间正在"暗自较量"。
台湾面临世界上最严峻的防空问题之一，而正因如此，台湾无法简单借鉴其他国家的防空事业投资方式，来指导有关兵力结构的决策。台湾需要重新思考：如何在重大冲突中不过度依赖战机就达成防空目标。
本报告介绍了对社交媒体的心理语言学分析，旨在探索社交媒体在中国公众对国内政治问题（如环境，食品安全，地方与中央政府）的反应上如何发挥前沿视角的作用。该研究项目的首要目的是了解社交媒体上关于各种话题的言论内容和基调。通过对中文社交媒体的初步探讨，还介绍了分析中文社交媒体的方法，可能性与挑战，所需的工具和步骤，以及与英语社交媒体的比较。
随着军事优势的下降，美国再也无法确保一旦与中国开战，战事将按照其设想发展。而中国军事实力的提升——特别是反介入／区域拒止（A2AD）能力，意味着美国不能依靠加强作战控制，来摧毁中国的防御力量并取得决定性的胜利。有鉴于此，本报告分析了中美之间爆发战争的可选路径，双方遭受的损失和其他影响，美方应采取的预备措施，以及美国在战争目的与代价问题上的平衡策略。
2015
中非关系在过去十年迅猛发展，加剧了美国对中国在非洲角色的忧虑。在经济，政治和安全等领域，中国影响力的发展速度令人惊愕。这种突发增长是伴随着中美两国在亚洲的紧张关系应运而生的，突出反映了中国在非洲的角色，同时引发了地缘政治角逐在非洲重新上演的担忧。仔细观察揭示出一幅较为平衡的图景，而且是多元化，多层面和不断演变的。
过去二十年，中国人民解放军（以下简称"解放军"）经历了脱胎换骨的变化，从一支规模庞大但水平落后的队伍成长为一支实力强大的现代化军队。在大多数领域，解放军的技术与技能水平与美国相比仍有差距，但这种差距已经在缩小。此外，在大部分可能发生的情景中，解放军都享有地理优势，并已发展出利用这种优势的实力。未来几年，美国在制定对亚洲的政治和军事政策时，必须对区内军事问题做充分了解。但是，鲜有公开资料跳出装备盘点的范畴，从联合作战动态和（尤其是）地缘政治影响等角度探讨这些问题。为了推进公众讨论，本报告分析了美中两国在十个作战领域的军事实力，对每个领域制作了一张"记分卡"。
解放军的现代化建设受到高度重视，国防开支的持续增长（多数年份达到两位数的增长率）推动了解放军自上世纪九十年代中后期以来的快速进步。随着中国将大量资源投入国防领域，解放军整体上取得了长足的进步。显然，解放军正在成为一支"专业化，打得赢"的战斗力量。由此可以理解，对解放军的评估往往侧重于过去二十年取得的快速现代化成就。然而，对于解放军长期存在的弱点和短板，研究人员一直未给予足够重视。
当下的中国有几个主要的指导思想。 对外，中国正推动建立中美“新型大国关系”和亚洲“利益共同体”。对内，在“中国梦”的指导下，中国追求经济繁荣，社会稳定，人民生活品质提高。本论文集探讨上述指导思想的现实意义：这些思想如何体现在中国的政策上，对中国与美国及其盟友的关系有何影响，又是如何反应和改变中国人民的工作和生活方式。
本报告旨在粗略估算中国广泛采取空气污染防治措施的潜在成本，当中评估了以下三条可以充分降低城市地区主要污染物浓度的政策措施：(1)用天然气取代住宅和商业用煤，(2)使用可再生能源和核能替代燃煤发电，(3)报废老旧，高污染的车辆。
朝鲜是一个正在走向覆亡的国家。朝鲜政府可能在未来数月或数年内垮台，从而造成巨大的人道主义灾难，甚至更严重的后果。本报告假设大韩民国（韩国）会决定在美国的协助下干预上述危机，并谋求朝鲜半岛统一。目前，韩国和美国尚未做好干预的充分准备。如果准备不足，韩国和美国可能会遭受许多严重的后果，包括干预失败或中止干预，地区陷入不稳定，甚至发生大范围的战事。
中华人民共和国广东省住房和城乡建设厅(HURD)委托兰德公司开发一套生活质量指标体系并确定相关的政策选项, 以推进中国东南部广东省珠三角地区的可持续发展。为解决可持续发展问题, 中国政府除了致力于提高国内生产总值(GDP), 还高度重视有助于促进经济产出增长的其他发展措施。广东省响应国家政策, 积极关注改善生活质量的措施。可持续发展是一个广义的，缺乏清晰定义的词语, 但一般用来阐释这样一种理念 —— 今天所采取的行动应考虑当前和未来几代人的需求, 而不得透支后代本应享有的清洁环境，高产农业等利益。生活质量指标不仅为衡量社会经济和环境目标的进展奠定基础, 更可作为制定政策与决策的重要指针和监督机制。
2030年中国的机动性会呈现何种情形? 回答这个问题将有助于中央，省级和地方等各级交通运输领域的决策者，乃至私营部门为未来做好准备。长期交通规划涉及很多艰难的抉择, 特别是在一个资源有限的时代。哪些交通运输方式应予优先考虑? 哪些投资项目应给予资金支持? 经济增长速度会对汽车制造和购买产生什么样的影响? 经济和人口结构的变化将对长途旅行造成什么影响? 以上问题不易回答,特别是因为交通运输政策制定者必须展望未来30至50年做决策。
2014
美中两国如果开战，结果可能会两败俱伤。虽然预期代价巨大，令致任何一方都不大可能发动有预谋的攻击，同时也突显了避免因误判而爆发战争的必要性。尽管美中在许多全球性事务上携手合作，但双方在西太平洋地区的分歧日益严重：中方有收复失地和取得地区领导权（即使不是霸权）的动力，而美方则决心维持区域平衡，安抚盟国并保障公海航行自由。随着中国军事实力的提升，双方对抗加剧，美方，中方乃至双方都有可能误判形势，继而做出引发危机，甚至战争的抉择，结果双方都得不偿失。这种危险与日俱增。因此，我们需要分析一个国家为何会错误地卷入战争以及事件原委。
中国在成功扩大医疗保险覆盖范围后，面临一项新的挑战，即建立有效的医药卫生服务体制，改善该体制应对庞大人口和老龄化趋势的效率。中国正处在一个十字路口——可以仿效西方国家带有明显局限性的模式；也可以雄心勃勃地另辟一种创新和可持续发展的模式。在本报告中，我们认为中国应当选择第二种方案，基于全民健康管理原则和先进的卫生信息技术设计实施一套医药卫生体制。
自1978年开始经济改革以来，中国出口增长迅速，由此带动了中国经济的高速发展。劳动力素质的提升以及制造技术和材料的改进，使得中国有能力进军高新技术产业。中国政府将其中部分产业列为战略性产业，并实施了正式和非正式的产业政策，以此推动“国家领军企业”的发展。作为该项战略的一部分，中国政府试图引导外国制造商向国内企业转让技术。从这些政策所取得的成功来看，这无疑加快了其他国家向中国转移产业生产基地的步伐，同时导致其他国家的就业岗位锐减。
本简报阐述了兰德公司针对如何预防朝鲜政府垮台，继而由韩国主导朝鲜半岛快速统一的局面提出的重要观点。之所以开展此项研究，主要是出于对当前应变能力的担忧。因为从当前的准备情况来看，上述事件一旦发生，后果将不容乐观。
2013
本报告分析了近年来的人道主义援助／救灾行动，为美国政府和国防部找出有用的经验教训。长期以来，美国国防部（简称"国防部"）在国际救灾中扮演重要角色，这得益于自身的预算，人力，以及极具前瞻性的资源部署。亚太地区对美国尤其重要，因为该地区遭受的自然灾害占全球的一半以上，而且聚集了美国的许多重要盟友。本报告通过分析近年来区内的人道主义援助和救灾行动，盘点其中得出的经验教训，并确保日后取得更大的成绩。
兰德公司协助美国路易斯安那州海岸保护与修复管理局制定了一套科学，客观的分析方法，将预测模型得出的结果输入决策工具，以制定和比较各种备选方案。本资料单描述了该项目的部分重要详情。
量性分析对于正确的政策抉择而言往往不可或缺。不过，在面对高度不确定未来时，决策者不时发现预测会将其引向歧途。鲁棒决策法通过探知既定计划在未来各种情形下的实施结果，帮助决策者在无需预测的情况下做出正确的决策。
本研究简报通过对历史上海权竞争案例及当代技术变革的研究，审视了美中两国海权的未来关系，并探讨了西太平洋地区海上安全合作的潜力。
空间碎片是影响未来太空作业的一项日益严重的威胁。虽然太空俱乐部成员分享信息会得到不少裨益, 但他们往往对信息共享持怀疑态度。本文通过研究可能会妨碍信息共享的一些主要行为和心理障碍，制定了几条建议协助美国空军促进太空俱乐部的信息共享。
2012
本报告阐明了对创新体系的详细分析，广州开发区的现状，以及成功创建知识城应采取的步骤。本技术报告的目的是综合广州开发区项目中的阶段性分析成果，作为本项目的另一份报告《知识城创新体系建设战略纲要》基于这些阶段性成果。本报告将在广州开发区和兰德公司的网站上发布，供有兴趣的人士下载其中英文版本。本报告旨在帮助读者了解兰德公司在《知识城创新体系建设战略纲要》中提出的建议的依据。
本文係廣州知識城創新體系建設戰略綱要，旨在為廣州開發區建設知識城提供指導。該戰略綱要提出廣州開發區應在三大領域採取具體措施：吸引和留住高科技企業；吸引和留住高技能創新型人才；確保創新型融資的可獲得性，並按重要性、實施難度和時間順序對這些措施進行排列。本綱要是引導廣州開發區成功建設廣州知識城的路線圖。
天津滨海新区和天津经济技术开发区委托兰德公司开展一项科技前瞻性研究，以协助有关单位规划经济发展策略。这项研究的主要目的是确定最有前景的新兴技术应用，作为天津滨海新区和经济技术开发区发展规划的一部分；分析各种技术项目的动力及可能面临的障碍；并就每项技术应用推荐行动计划。最终，有七项应用脱颖而出，而作者论述了每项应用的动力，障碍和计划。
2011
兰德着眼于肥胖的成因及其经济和健康后果，开展了大量研究工作。本研究集萃总结了一部分关键的研究成果。
中共空军正处于转型过程中。十年前, 它是一个几乎完全只配备1950年代苏联设计武器的落后军种, 而在训练上问题重重的这些武器操作人员, 也是采用过时的用兵思想。今日, 中共空军却似乎正在朝向建立一支现代化，战力强大的21世纪空中武力发展。
本文描述了一些或许会导致美中两国在未来三十年内爆发军事冲突的潜在情形。作者首先探讨了不同的冲突起因，进而分析了美国对这些不同情况的相应作战考量，以及对防御和威慑所产生的相应要求。
论述了替代燃料的战略重要性，评估了短期内可投入生产的最佳候选方案和替代燃料生产的障碍，并勾划出一系列为培育国内替代燃料产业美国国会可采取的相应措施。
2011年3月10日向中美经济与安全审查委员会递交的书面证词。
中印两国的人口差异在未来数十年将愈趋明显，这左右着两国相对的经济前景。虽然中国的人口多于印度，但预期印度的人口到2025年将超过中国。另外，中国的人口平均年龄高于印度，并开始快速老龄化，这或会制约经济发展；而截至2030年以前，印度的劳动年龄人口比例将不断上升，给印度带来重要的人口红利。这些人口变化对经济发展的影响，将取决于若干其他因素，包括两国的基础设施，教育体制和医疗卫生体制，以及女性就业状况等等。
2010
本研究简报估算了加州因空气质量达不到联邦标准所导致的入院治疗人数及保险开销。美国加州空气污染的医疗卫生成本
沿海的居民通常要承受许多风险，包括风暴潮带来的生命和财产损失。未来，这种风险有可能与日俱增。兰德公司协助美国路易斯安那州海岸保护与修复管理局制定了一套科学，客观的分析方法，将预测模型得出的结果输入决策工具，以制定和比较各种备选方案。
2009
近年来, 中共不断扩大参与国际活动的范畴, 已经成为全球事务最新且最重大的趋势。我们可以看到中共积极投入的身影遍及世界各地, 涵盖过去对北京当局而言, 利益无足轻重的地区。中共积极参与国际事务的态度骤升, 影响层面相当广泛, 外界不禁因此感到困惑, 中共的意图究竟是什么, 其对美国国家安全利益又会产生何种意涵。美国决策者和战略家很希望能够更加了解中共如何界定其国际目标, 如何追求, 成效如何, 以及中共是否盘算着逐步削弱美国的权力和影响力。
2008
中国与印度两国人口的健康状况仍相对落后于世界发达国家。本文对两国卫生系统进行了比较，以鉴定各种卫生政策的成效。
在产业急剧转型和社会快速变革的过程中，中国和印度在教育方面的处境和所面临的挑战十分相似。然而，由于政策，战略以及历史环境的不同，两国教育体制的构建思路截然不同。中国和印度在各自教育体制建设中的成就以及所面临的挑战，为中印两国和全世界其他发展中国家提供了宝贵的经验启示。
2007
尽管台湾地位问题不可能很快得到解决，但思考一下问题的可能解决方式及对美中关系造成的影响，还是有启发意义的。本文指出，未来两岸关系可以遵循十种不同的逻辑轨迹，而不同轨迹对美中关系将会造成截然不同的后果。
尽管近年来中国的经济迅速增长，其股票市场的投资也节节攀升，但企业治理机制却尚未成熟。此项兰德报告分析了中国企业治理的发展，并描述了其最近为建立西方式监管制度而实施的各种改革。
2011年十月份以来,围绕全球人口已超过70亿这一主题的文章连篇累牍, 却鲜有关注近年来各个国家和地区之间的相对人口变化。本文意在探讨中国，印度和美国在今后数十年内的人口发展趋势和相应的经济发展前景。
2005
撰写本书主要出于三个目的：首先，记录与战略，军队和财政规划问题相关的部分宝贵经验，这些经验积累于20世纪50年代和60年代，并在60年代获得应用，避免在70年代的发展中重蹈覆辙；其次，提出充分理由证明国防部长应发挥适当职能，即由其亲自掌控战略问题并在与美国对外政策，军事战略，主要武器和军队选择，国防预算等紧密相关的国防项目/计划的制定过程中发挥积极的领导作用；再次，帮助公众更好地理解系统分析在国防决策中的应用，寻求更多的支持。如能达成上述目的，我们所做的努力将有助于提高美国国防项目的效率和经济性。
中国政府在长期维持低水平的军事开支后，开始迅速增加国防预算。为了预测该趋势的未来走向，兰德研究人员探讨了以下几个问题：中国经济是否会持续增长，有关资源能否成功投入军事领域，以及中国能否在先进武器研制方面取得进展。
2001
在应对老龄化世界的挑战：跨国研究案例一文中，美国国家科学院下属国家研究委员会（NRC）召集专家组，研究了全球人口老龄化的问题及其对政策和研究的影响。与兰德公司的多数政策简报不同，本简报介绍了兰德公司以外的研究工作。