推进珠三角可持续发展的生活质量指标和政策策略

中华人民共和国广东省住房和城乡建设厅(HURD)委托兰德公司开发一套生活质量指标体系并确定相关的政策选项, 以推进中国东南部广东省珠三角地区的可持续发展。为解决可持续发展问题, 中国政府除了致力于提高国内生产总值(GDP), 还高度重视有助于促进经济产出增长的其他发展措施。广东省响应国家政策, 积极关注改善生活质量的措施。可持续发展是一个广义的，缺乏清晰定义的词语, 但一般用来阐释这样一种理念 —— 今天所采取的行动应考虑当前和未来几代人的需求, 而不得透支后代本应享有的清洁环境，高产农业等利益。生活质量指标不仅为衡量社会经济和环境目标的进展奠定基础, 更可作为制定政策与决策的重要指针和监督机制。