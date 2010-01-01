2018
这次研讨会的目标是研究美国与亚洲的博弈、了解以往互动的结果，以及形成未来双方交往的理据。有关议题涉及气候变化、贸易投资、国家安全、人权和宏观经济等问题。
本报告初步探讨了气候复原的概念，即设法在一到两代人的时间内将大气中的温室气体浓度恢复到工业化前的水平。本报告从高度不确定性环境下进行风险管理的角度考察气候复原, 采用一个简单的综合评估模型，来探讨有可能实现不同气候复原目标的技术、经济和政策条件，以及社会在制定气候复原目标的情况下变得更美好(相对于不制定目标的情况下)的条件。本报告还探讨了有助于管理气候复原风险的短期措施。
2017
济南市水利局在山东省水利厅的支持下，聘请兰德公司评估需求和气候不确定性
对实现该地区水利目标的新投资项目的潜在影响
本报告通过对发展卓越中心、人才开发和业务发展的建议，为探索在中国发展工业技术园区做出新的贡献。虽然我们的研究结果主要是面向对中国工业技术园区感兴趣的读者，但对那些关注科技园区发展的广泛受众亦有助益。
2015
本报告旨在粗略估算中国广泛采取空气污染防治措施的潜在成本，当中评估了以下三条可以充分降低城市地区主要污染物浓度的政策措施：(1)用天然气取代住宅和商业用煤，(2)使用可再生能源和核能替代燃煤发电，(3)报废老旧，高污染的车辆。
中华人民共和国广东省住房和城乡建设厅(HURD)委托兰德公司开发一套生活质量指标体系并确定相关的政策选项, 以推进中国东南部广东省珠三角地区的可持续发展。为解决可持续发展问题, 中国政府除了致力于提高国内生产总值(GDP), 还高度重视有助于促进经济产出增长的其他发展措施。广东省响应国家政策, 积极关注改善生活质量的措施。可持续发展是一个广义的，缺乏清晰定义的词语, 但一般用来阐释这样一种理念 —— 今天所采取的行动应考虑当前和未来几代人的需求, 而不得透支后代本应享有的清洁环境，高产农业等利益。生活质量指标不仅为衡量社会经济和环境目标的进展奠定基础, 更可作为制定政策与决策的重要指针和监督机制。
2013
兰德公司协助美国路易斯安那州海岸保护与修复管理局制定了一套科学，客观的分析方法，将预测模型得出的结果输入决策工具，以制定和比较各种备选方案。本资料单描述了该项目的部分重要详情。
2011
论述了替代燃料的战略重要性，评估了短期内可投入生产的最佳候选方案和替代燃料生产的障碍，并勾划出一系列为培育国内替代燃料产业美国国会可采取的相应措施。
2010
本研究简报估算了加州因空气质量达不到联邦标准所导致的入院治疗人数及保险开销。美国加州空气污染的医疗卫生成本
沿海的居民通常要承受许多风险，包括风暴潮带来的生命和财产损失。未来，这种风险有可能与日俱增。兰德公司协助美国路易斯安那州海岸保护与修复管理局制定了一套科学，客观的分析方法，将预测模型得出的结果输入决策工具，以制定和比较各种备选方案。
兰德公司的研究调查了现有及提议中的能源政策对环境的影响。科学家们对气候变化，替代燃料、空气污染以及其他与中国和其他国家有关的项目进行了研究。