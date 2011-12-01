美中军事记分卡: 军队，地理和持续演变的力量平衡1996-2017年,内容摘要

过去二十年，中国人民解放军（以下简称"解放军"）经历了脱胎换骨的变化，从一支规模庞大但水平落后的队伍成长为一支实力强大的现代化军队。在大多数领域，解放军的技术与技能水平与美国相比仍有差距，但这种差距已经在缩小。此外，在大部分可能发生的情景中，解放军都享有地理优势，并已发展出利用这种优势的实力。未来几年，美国在制定对亚洲的政治和军事政策时，必须对区内军事问题做充分了解。但是，鲜有公开资料跳出装备盘点的范畴，从联合作战动态和（尤其是）地缘政治影响等角度探讨这些问题。为了推进公众讨论，本报告分析了美中两国在十个作战领域的军事实力，对每个领域制作了一张"记分卡"。