2022
本文作者评估了美国商界对特朗普政府针对中国反竞争经济行为政策的看法，并对政府如何加强在中美竞争下对美国商界的支持提出了建议。
本报告详细介绍了中国和俄罗斯在中东地区的政治、经济和军事利益及活动，并指出了中俄与美国在这些利益和活动的竞争，冲突，及互补性。
本报告中，作者提出了美国在克制的大战略下可行的亚太地区作战方案以指导美国国防部的规划。 报告也描述了在这种战略下美国在该地区的军事态势的变化。
2021
中美两国的竞争动态正处于一个关键的十字路口。政策制定者可参考本报告中提出的新理论框架来思考中美竞争问题。同时，我们在顾及美国影响力的限度之后，提出了务实、可操作的政策方案。
本报告中，作者研究了亚洲小国的民主化进程及影响其民主化的因素，提出了可以推进民主化进程的政策建议，并总结了外部势力在支持民主化进程上可以发挥的作用。
2020
在此视角中，我们试图衡量美国国际影响力下降的
程度、确定下降的原因并提出扭转这一趋势的方法建
议。我们所说的美国国际影响力指的是美国在实现自己
国家政策目标的过程中对其他国家和社会的行为产生影
响的能力。政策所导向的权力产生影响力，继而塑造行
为。
本报告目的在于探讨中美两国之间的进一步的竞争将在2050年之前产生何种影
响。对此，本文作者对中国的大战略进行识别和阐释，分析了其战略的组成元
素（外交、经济、科技和军事），并对中国在未来三十年内能在多大程度上成
功实施这些战略进行了评估。
该报告描述了关于“一带一路”的常见批评、其主要特征及外部效应，并探究其政策内涵。
2018
这次研讨会的目标是研究美国与亚洲的博弈、了解以往互动的结果，以及形成未来双方交往的理据。有关议题涉及气候变化、贸易投资、国家安全、人权和宏观经济等问题。
2013年，中国国家主席习近平宣布打造“丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路”的计划，通称为“一带一路”倡议。“一带一路”倡议借用古代“丝绸之路”的历史符号，致力于共同打造贸易路线，促进亚洲、欧洲和非洲之间的政策协调、基础设施连通、投资与贸易合作、金融一体化、文化交流和区域合作。
2017
本报告探讨了高超音速导弹扩散的影响以及加以防止的可行措施。
在过去的二十年，尽管台湾与中华人民共和国（简称中国）间的贸易与投资增长，2008年以来整体关系相对稳定，但是双方政府在台湾主权问题上的分歧在可预见的未来得到解决的可能性依然渺茫。从北京的角度看，台湾的民主政体对中国的主权是一种存在性的挑战。中国一直以"一个中国"为原则寻求台湾的政治从属，然而台湾人民日渐认为自己是独立于中国的国家公民。因此，中国共产党认为使用武力入侵和占领台湾才是中国人民解放军（简称解放军）最重要的战略任务。
2016
近十年来，围绕东中国海和南中国海岛礁和海域的争端愈演愈烈，可能导致各声索国之间爆发严重冲突，也可能带来加强合作的新机遇。为了探讨不同的区域视角，找出潜在的合作领域，研讨会召集了来自中国、日本、台湾和美国的海洋争端方面的学者，全面评估各声索国之间的分歧。
随着军事优势的下降，美国再也无法确保一旦与中国开战，战事将按照其设想发展。而中国军事实力的提升——特别是反介入／区域拒止（A2AD）能力，意味着美国不能依靠加强作战控制，来摧毁中国的防御力量并取得决定性的胜利。有鉴于此，本报告分析了中美之间爆发战争的可选路径，双方遭受的损失和其他影响，美方应采取的预备措施，以及美国在战争目的与代价问题上的平衡策略。
台湾面临世界上最严峻的防空问题之一，而正因如此，台湾无法简单借鉴其他国家的防空事业投资方式，来指导有关兵力结构的决策。台湾需要重新思考：如何在重大冲突中不过度依赖战机就达成防空目标。
2015
解放军的现代化建设受到高度重视，国防开支的持续增长（多数年份达到两位数的增长率）推动了解放军自上世纪九十年代中后期以来的快速进步。随着中国将大量资源投入国防领域，解放军整体上取得了长足的进步。显然，解放军正在成为一支"专业化，打得赢"的战斗力量。由此可以理解，对解放军的评估往往侧重于过去二十年取得的快速现代化成就。然而，对于解放军长期存在的弱点和短板，研究人员一直未给予足够重视。
中非关系在过去十年迅猛发展，加剧了美国对中国在非洲角色的忧虑。在经济，政治和安全等领域，中国影响力的发展速度令人惊愕。这种突发增长是伴随着中美两国在亚洲的紧张关系应运而生的，突出反映了中国在非洲的角色，同时引发了地缘政治角逐在非洲重新上演的担忧。仔细观察揭示出一幅较为平衡的图景，而且是多元化，多层面和不断演变的。
过去二十年，中国人民解放军（以下简称"解放军"）经历了脱胎换骨的变化，从一支规模庞大但水平落后的队伍成长为一支实力强大的现代化军队。在大多数领域，解放军的技术与技能水平与美国相比仍有差距，但这种差距已经在缩小。此外，在大部分可能发生的情景中，解放军都享有地理优势，并已发展出利用这种优势的实力。未来几年，美国在制定对亚洲的政治和军事政策时，必须对区内军事问题做充分了解。但是，鲜有公开资料跳出装备盘点的范畴，从联合作战动态和（尤其是）地缘政治影响等角度探讨这些问题。为了推进公众讨论，本报告分析了美中两国在十个作战领域的军事实力，对每个领域制作了一张"记分卡"。
朝鲜是一个正在走向覆亡的国家。朝鲜政府可能在未来数月或数年内垮台，从而造成巨大的人道主义灾难，甚至更严重的后果。本报告假设大韩民国（韩国）会决定在美国的协助下干预上述危机，并谋求朝鲜半岛统一。目前，韩国和美国尚未做好干预的充分准备。如果准备不足，韩国和美国可能会遭受许多严重的后果，包括干预失败或中止干预，地区陷入不稳定，甚至发生大范围的战事。
2014
美中两国如果开战，结果可能会两败俱伤。虽然预期代价巨大，令致任何一方都不大可能发动有预谋的攻击，同时也突显了避免因误判而爆发战争的必要性。尽管美中在许多全球性事务上携手合作，但双方在西太平洋地区的分歧日益严重：中方有收复失地和取得地区领导权（即使不是霸权）的动力，而美方则决心维持区域平衡，安抚盟国并保障公海航行自由。随着中国军事实力的提升，双方对抗加剧，美方，中方乃至双方都有可能误判形势，继而做出引发危机，甚至战争的抉择，结果双方都得不偿失。这种危险与日俱增。因此，我们需要分析一个国家为何会错误地卷入战争以及事件原委。
本简报阐述了兰德公司针对如何预防朝鲜政府垮台，继而由韩国主导朝鲜半岛快速统一的局面提出的重要观点。之所以开展此项研究，主要是出于对当前应变能力的担忧。因为从当前的准备情况来看，上述事件一旦发生，后果将不容乐观。
2013
本报告分析了近年来的人道主义援助／救灾行动，为美国政府和国防部找出有用的经验教训。长期以来，美国国防部（简称"国防部"）在国际救灾中扮演重要角色，这得益于自身的预算，人力，以及极具前瞻性的资源部署。亚太地区对美国尤其重要，因为该地区遭受的自然灾害占全球的一半以上，而且聚集了美国的许多重要盟友。本报告通过分析近年来区内的人道主义援助和救灾行动，盘点其中得出的经验教训，并确保日后取得更大的成绩。
本研究简报通过对历史上海权竞争案例及当代技术变革的研究，审视了美中两国海权的未来关系，并探讨了西太平洋地区海上安全合作的潜力。
空间碎片是影响未来太空作业的一项日益严重的威胁。虽然太空俱乐部成员分享信息会得到不少裨益, 但他们往往对信息共享持怀疑态度。本文通过研究可能会妨碍信息共享的一些主要行为和心理障碍，制定了几条建议协助美国空军促进太空俱乐部的信息共享。
2011
本文描述了一些或许会导致美中两国在未来三十年内爆发军事冲突的潜在情形。作者首先探讨了不同的冲突起因，进而分析了美国对这些不同情况的相应作战考量，以及对防御和威慑所产生的相应要求。
2011年3月10日向中美经济与安全审查委员会递交的书面证词。
中共空军正处于转型过程中。十年前, 它是一个几乎完全只配备1950年代苏联设计武器的落后军种, 而在训练上问题重重的这些武器操作人员, 也是采用过时的用兵思想。今日, 中共空军却似乎正在朝向建立一支现代化，战力强大的21世纪空中武力发展。
中印两国的人口差异在未来数十年将愈趋明显，这左右着两国相对的经济前景。虽然中国的人口多于印度，但预期印度的人口到2025年将超过中国。另外，中国的人口平均年龄高于印度，并开始快速老龄化，这或会制约经济发展；而截至2030年以前，印度的劳动年龄人口比例将不断上升，给印度带来重要的人口红利。这些人口变化对经济发展的影响，将取决于若干其他因素，包括两国的基础设施，教育体制和医疗卫生体制，以及女性就业状况等等。
2009
近年来, 中共不断扩大参与国际活动的范畴, 已经成为全球事务最新且最重大的趋势。我们可以看到中共积极投入的身影遍及世界各地, 涵盖过去对北京当局而言, 利益无足轻重的地区。中共积极参与国际事务的态度骤升, 影响层面相当广泛, 外界不禁因此感到困惑, 中共的意图究竟是什么, 其对美国国家安全利益又会产生何种意涵。美国决策者和战略家很希望能够更加了解中共如何界定其国际目标, 如何追求, 成效如何, 以及中共是否盘算着逐步削弱美国的权力和影响力。
2008
2011年十月份以来,围绕全球人口已超过70亿这一主题的文章连篇累牍, 却鲜有关注近年来各个国家和地区之间的相对人口变化。本文意在探讨中国，印度和美国在今后数十年内的人口发展趋势和相应的经济发展前景。
2007
尽管台湾地位问题不可能很快得到解决，但思考一下问题的可能解决方式及对美中关系造成的影响，还是有启发意义的。本文指出，未来两岸关系可以遵循十种不同的逻辑轨迹，而不同轨迹对美中关系将会造成截然不同的后果。
2005
中国政府在长期维持低水平的军事开支后，开始迅速增加国防预算。为了预测该趋势的未来走向，兰德研究人员探讨了以下几个问题：中国经济是否会持续增长，有关资源能否成功投入军事领域，以及中国能否在先进武器研制方面取得进展。
撰写本书主要出于三个目的：首先，记录与战略，军队和财政规划问题相关的部分宝贵经验，这些经验积累于20世纪50年代和60年代，并在60年代获得应用，避免在70年代的发展中重蹈覆辙；其次，提出充分理由证明国防部长应发挥适当职能，即由其亲自掌控战略问题并在与美国对外政策，军事战略，主要武器和军队选择，国防预算等紧密相关的国防项目/计划的制定过程中发挥积极的领导作用；再次，帮助公众更好地理解系统分析在国防决策中的应用，寻求更多的支持。如能达成上述目的，我们所做的努力将有助于提高美国国防项目的效率和经济性。
兰德公司的国际关系研究包括了一系列多学科跨领域的课题， 含括全球经济贸易、宇宙空间与海洋的安全、外交及区域安全与稳定。