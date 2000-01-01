2018
计算能力和数据可用性的进步，让机器能够完成一度需要人类参与或被视为不可能的任务。这种人工智能(AI)也许会带来新的军事力量，从而引发军备竞赛，抑或增加国家在危机中有意或无意间动用核武的可能性。兰德公司召开了一系列研讨会，集众多人工智能与核安全领域的专家于一堂，共同探讨在2040年之前人工智能会如何演变成一股稳定或不稳定的力量。
2017
本报告试图提供相关的证据，以解答无人驾驶汽车要达到何等安全水平才能上市这一问题。
本报告通过对发展卓越中心、人才开发和业务发展的建议，为探索在中国发展工业技术园区做出新的贡献。虽然我们的研究结果主要是面向对中国工业技术园区感兴趣的读者，但对那些关注科技园区发展的广泛受众亦有助益。
2016
自1949年中华人民共和国成立以来，美中关系一直充满实质性的冲突，对抗和战略互疑。到2015年年中，美国不少权威的中国问题专家指出，美中双边关系急剧恶化，形容为全面较量也不为过；美国分析师现在呼吁对华制定新的大战略，制衡中国日渐崛起的力量。同样，越来越多的中国观察家似乎认为，美中双边关系反映这两个世界上最强大的国家之间正在"暗自较量"。
本报告介绍了对社交媒体的心理语言学分析，旨在探索社交媒体在中国公众对国内政治问题（如环境，食品安全，地方与中央政府）的反应上如何发挥前沿视角的作用。该研究项目的首要目的是了解社交媒体上关于各种话题的言论内容和基调。通过对中文社交媒体的初步探讨，还介绍了分析中文社交媒体的方法，可能性与挑战，所需的工具和步骤，以及与英语社交媒体的比较。
2015
2030年中国的机动性会呈现何种情形? 回答这个问题将有助于中央，省级和地方等各级交通运输领域的决策者，乃至私营部门为未来做好准备。长期交通规划涉及很多艰难的抉择, 特别是在一个资源有限的时代。哪些交通运输方式应予优先考虑? 哪些投资项目应给予资金支持? 经济增长速度会对汽车制造和购买产生什么样的影响? 经济和人口结构的变化将对长途旅行造成什么影响? 以上问题不易回答,特别是因为交通运输政策制定者必须展望未来30至50年做决策。
2014
自1978年开始经济改革以来，中国出口增长迅速，由此带动了中国经济的高速发展。劳动力素质的提升以及制造技术和材料的改进，使得中国有能力进军高新技术产业。中国政府将其中部分产业列为战略性产业，并实施了正式和非正式的产业政策，以此推动“国家领军企业”的发展。作为该项战略的一部分，中国政府试图引导外国制造商向国内企业转让技术。从这些政策所取得的成功来看，这无疑加快了其他国家向中国转移产业生产基地的步伐，同时导致其他国家的就业岗位锐减。
2013
量性分析对于正确的政策抉择而言往往不可或缺。不过，在面对高度不确定未来时，决策者不时发现预测会将其引向歧途。鲁棒决策法通过探知既定计划在未来各种情形下的实施结果，帮助决策者在无需预测的情况下做出正确的决策。
2012
天津滨海新区和天津经济技术开发区委托兰德公司开展一项科技前瞻性研究，以协助有关单位规划经济发展策略。这项研究的主要目的是确定最有前景的新兴技术应用，作为天津滨海新区和经济技术开发区发展规划的一部分；分析各种技术项目的动力及可能面临的障碍；并就每项技术应用推荐行动计划。最终，有七项应用脱颖而出，而作者论述了每项应用的动力，障碍和计划。
兰德公司在中国科技方面的研究探索了社交媒体、人工智能以及汽车自动驾驶领域的问题。