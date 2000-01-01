中文社交媒体上对地方和中央政府的态度: 食品安全案例研究

本报告介绍了对社交媒体的心理语言学分析，旨在探索社交媒体在中国公众对国内政治问题（如环境，食品安全，地方与中央政府）的反应上如何发挥前沿视角的作用。该研究项目的首要目的是了解社交媒体上关于各种话题的言论内容和基调。通过对中文社交媒体的初步探讨，还介绍了分析中文社交媒体的方法，可能性与挑战，所需的工具和步骤，以及与英语社交媒体的比较。