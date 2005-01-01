2022
本文作者评估了美国商界对特朗普政府针对中国反竞争经济行为政策的看法，并对政府如何加强在中美竞争下对美国商界的支持提出了建议。
本报告详细介绍了中国和俄罗斯在中东地区的政治、经济和军事利益及活动，并指出了中俄与美国在这些利益和活动的竞争，冲突，及互补性。
2021
中美两国的竞争动态正处于一个关键的十字路口。政策制定者可参考本报告中提出的新理论框架来思考中美竞争问题。同时，我们在顾及美国影响力的限度之后，提出了务实、可操作的政策方案。
2020
该报告描述了关于“一带一路”的常见批评、其主要特征及外部效应，并探究其政策内涵。
2018
这次研讨会的目标是研究美国与亚洲的博弈、了解以往互动的结果，以及形成未来双方交往的理据。有关议题涉及气候变化、贸易投资、国家安全、人权和宏观经济等问题。
2013年，中国国家主席习近平宣布打造“丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路”的计划，通称为“一带一路”倡议。“一带一路”倡议借用古代“丝绸之路”的历史符号，致力于共同打造贸易路线，促进亚洲、欧洲和非洲之间的政策协调、基础设施连通、投资与贸易合作、金融一体化、文化交流和区域合作。
2017
基础设施如今成为热门话题，因为公众和许多当选官员都普遍认为，由于年代久远和投资不足，国家的基础设施已经破败不堪。实际上，美国的交通运输和水利设施并非全都破败不堪，情况远没有那么糟糕。尽管许多地方的公路、桥梁和水利系统亟待维护，但从数据上看，国家总支出没有显著削减，资产状况也未急剧恶化。更确切地说，美国的基础设施问题愈加微妙而富有挑战性。
本报告通过对发展卓越中心、人才开发和业务发展的建议，为探索在中国发展工业技术园区做出新的贡献。虽然我们的研究结果主要是面向对中国工业技术园区感兴趣的读者，但对那些关注科技园区发展的广泛受众亦有助益。
2015
当下的中国有几个主要的指导思想。 对外，中国正推动建立中美“新型大国关系”和亚洲“利益共同体”。对内，在“中国梦”的指导下，中国追求经济繁荣，社会稳定，人民生活品质提高。本论文集探讨上述指导思想的现实意义：这些思想如何体现在中国的政策上，对中国与美国及其盟友的关系有何影响，又是如何反应和改变中国人民的工作和生活方式。
中华人民共和国广东省住房和城乡建设厅(HURD)委托兰德公司开发一套生活质量指标体系并确定相关的政策选项, 以推进中国东南部广东省珠三角地区的可持续发展。为解决可持续发展问题, 中国政府除了致力于提高国内生产总值(GDP), 还高度重视有助于促进经济产出增长的其他发展措施。广东省响应国家政策, 积极关注改善生活质量的措施。可持续发展是一个广义的，缺乏清晰定义的词语, 但一般用来阐释这样一种理念 —— 今天所采取的行动应考虑当前和未来几代人的需求, 而不得透支后代本应享有的清洁环境，高产农业等利益。生活质量指标不仅为衡量社会经济和环境目标的进展奠定基础, 更可作为制定政策与决策的重要指针和监督机制。
2030年中国的机动性会呈现何种情形? 回答这个问题将有助于中央，省级和地方等各级交通运输领域的决策者，乃至私营部门为未来做好准备。长期交通规划涉及很多艰难的抉择, 特别是在一个资源有限的时代。哪些交通运输方式应予优先考虑? 哪些投资项目应给予资金支持? 经济增长速度会对汽车制造和购买产生什么样的影响? 经济和人口结构的变化将对长途旅行造成什么影响? 以上问题不易回答,特别是因为交通运输政策制定者必须展望未来30至50年做决策。
2014
自1978年开始经济改革以来，中国出口增长迅速，由此带动了中国经济的高速发展。劳动力素质的提升以及制造技术和材料的改进，使得中国有能力进军高新技术产业。中国政府将其中部分产业列为战略性产业，并实施了正式和非正式的产业政策，以此推动“国家领军企业”的发展。作为该项战略的一部分，中国政府试图引导外国制造商向国内企业转让技术。从这些政策所取得的成功来看，这无疑加快了其他国家向中国转移产业生产基地的步伐，同时导致其他国家的就业岗位锐减。
2012
天津滨海新区和天津经济技术开发区委托兰德公司开展一项科技前瞻性研究，以协助有关单位规划经济发展策略。这项研究的主要目的是确定最有前景的新兴技术应用，作为天津滨海新区和经济技术开发区发展规划的一部分；分析各种技术项目的动力及可能面临的障碍；并就每项技术应用推荐行动计划。最终，有七项应用脱颖而出，而作者论述了每项应用的动力，障碍和计划。
2011
中印两国的人口差异在未来数十年将愈趋明显，这左右着两国相对的经济前景。虽然中国的人口多于印度，但预期印度的人口到2025年将超过中国。另外，中国的人口平均年龄高于印度，并开始快速老龄化，这或会制约经济发展；而截至2030年以前，印度的劳动年龄人口比例将不断上升，给印度带来重要的人口红利。这些人口变化对经济发展的影响，将取决于若干其他因素，包括两国的基础设施，教育体制和医疗卫生体制，以及女性就业状况等等。
2009
近年来, 中共不断扩大参与国际活动的范畴, 已经成为全球事务最新且最重大的趋势。我们可以看到中共积极投入的身影遍及世界各地, 涵盖过去对北京当局而言, 利益无足轻重的地区。中共积极参与国际事务的态度骤升, 影响层面相当广泛, 外界不禁因此感到困惑, 中共的意图究竟是什么, 其对美国国家安全利益又会产生何种意涵。美国决策者和战略家很希望能够更加了解中共如何界定其国际目标, 如何追求, 成效如何, 以及中共是否盘算着逐步削弱美国的权力和影响力。
2008
尽管近年来中国的经济迅速增长，其股票市场的投资也节节攀升，但企业治理机制却尚未成熟。此项兰德报告分析了中国企业治理的发展，并描述了其最近为建立西方式监管制度而实施的各种改革。
2005
中国政府在长期维持低水平的军事开支后，开始迅速增加国防预算。为了预测该趋势的未来走向，兰德研究人员探讨了以下几个问题：中国经济是否会持续增长，有关资源能否成功投入军事领域，以及中国能否在先进武器研制方面取得进展。
中国乃至全球各政府和决策者目前面临着哪些经济挑战？兰德公司在这方面的研究涉及多个主题，包括“一带一路”倡议、中国工业政策及军事支出。