兰德公司进展: 2021 年秋季

大家好，

我是黄志环 (Jennifer Bouey)， 兰德公司唐氏中国政策讲席教授。非常高兴能借兰德公司的新中文网站和大家见面。 在过去的一年里我们重新策划了这个中文网站，增加了文章检索功能， 也对兰德公司的中文介绍做了进一步编辑及更新。希望能够给大家有更好的网络环境以便大家可以更多更准确地了解兰德公司最新研究成果。

新网站里添加了我的布告栏- 每三个月， 我会对一些当今的热门题目进行一些导读， 当然会提到兰德公司的研究进展。这个月，我会谈到兰德公司的发展， 兰德公司对新冠疫情方面的政策研究， 以及我们在反亚裔歧视，种族歧视，和性别歧视方面的新课题。

兰德公司在亚洲以其军事安全方面的研究著称。兰德公司的前身，兰德项目， 是一个在第二次世界大战后成立的组织专注于军事计划与研究和发展决策。 1948年兰德公司从加利福尼亚州圣莫尼卡的道格拉斯飞机公司分离出来，成为一个独立的非营利组织。这个新成立的实体采用了研究与发展 （research and development）一词的缩略语 -RAND，致力于为美国的公共福利和安全进一步推动和促进科学、教育和慈善事业。兰德公司独特的风格在于它将严谨的无党派精神与严格的、基于事实的分析相结合，以解决社会最紧迫的问题。到20世纪60年代，兰德公司将其标志性的无党派和独立的分析模式带到了许多紧迫的国内社会和经济问题的研究中，目标是使个人、社区和国家更安全、更有保障、更健康、更繁荣。今天的兰德公司一半以上研究资金来自于医疗，卫生，教育，及社会保障研究项目， 研究范围包括美国及众多美国之外的地区。 兰德公司的亚太政策研究中心特别专注于亚太地区交流， 先后建立了唐氏中国政策讲席教授，南韩政策讲席教授， 唐氏中美关系研究中心以促进亚太地区的研究进展。

当今世界面临的最大的威胁包括新冠疫情和气候及环境改变给社会带来的影响。自从新冠在2020年在美国蔓延，我作为国际公共健康专家及中国政策研究员参加了三次有关新冠的众议员听证会。 除此以外，我也对新冠对中国公共健康系统的影响，中国疫苗对全球新冠疫情的帮助，以及中国大陆新的数据政策对全球公共健康的潜在影响做了评论。现在进行的研究项目包括对南韩新冠对策及软实力的研究。

兰德公司的众多研究人员在新冠疫情期间发表了多项政策研究简章及评论， 重点在五个方面。第一，在疫苗和医疗服务方面，兰德公司的研究涉及如何减少少数民族人群中的疫苗怀疑现象，如何帮助地区政府应对不同新冠疫情状况作出政策决策，以及新冠对医疗服务资源，精神卫生，及远程医疗的影响。第二，在人力资源及总体经济方面，兰德公司在2020年底就提供了对全球疫苗分布不均对世界经济的影响的预测，今年的研究侧重于对疫情造成的远程工作环境，儿童日托困难，以及对失业与经济衰退进行了及时的分析。第三，在教育方面，兰德公司的研究提供了最新数据来显示新冠期间家长对学校复课的疑问，新冠对中小学资金及师资的影响，以及美国城乡教育在新冠期间的差异等。第四，在易感及弱势人群辅助方面，兰德公司运用其特长的社区研究揭示了新冠期间食物供给的问题， 并特别注重于无家可归者，贫困家庭，难民等弱势人群的境况。最后，在安全及国际关系方面，兰德公司领头讨论了新冠对非洲及中东地区发展影响 以及新冠对全球供给链和国家安全的启示。

兰德公司同时也非常关注美国国内的政治。2020年，兰德公司成立了兰德种族平等促进中心以提升这方面研究。正在进行的研究项目包括美国种族之间的经济分裂，新技术（人工智能，机器学习）中对种族的内在偏见，以及不同种族人群承担环境威胁的差异。我和董露博士在二十个美国亚裔社区做的访谈特别关注新冠爆发以来美国亚裔人群受到的种族歧视事件，并和社区领袖们探讨应对方法。这个研究得到了兰德总裁的特别重视 并作为兰德公司首页公布。

兰德公司的亚太政策中心正在进行的项目还包括中美二轨外交， 中国政策研究，南韩新冠对策研究， 亚洲反性别歧视政策 （南韩及巴基斯坦），以及一带一路对巴基斯坦发展影响。 希望在下一期布告中我们能提供更多研究成果。

再会,

詹妮弗·布伊 (Jennifer Bouey)

研究报告摘选