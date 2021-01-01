兰德公司进展: 2022 夏季

大家好，

回顾2022年的年初， 很多大事在扑朔迷离的危机笼罩之下发生- 冬季奥运会在中国大陆举行并在新一轮新冠疫情下闭幕，接踵而来的是中国国内几个重要城市的封城。俄国对乌克兰的入侵主导了二月以来的欧洲战事， 南韩总统竞选由在野党候选人尹锡悦以微小优势夺胜， 巴基斯坦前总理伊姆兰·汗被议会罢免，斯里兰卡债务危机导致抗议及暴乱，拜登总统在俄乌战争影响下访问韩国和日本重启印太框架，与此同时中国外交部长则进行了为期十天的太平洋岛国之旅 。在过去半年中，兰德公司的专家发表了许多与中国及亚洲相关的专题报告。在国际关系领域，兰德专家着重分析了美中俄三国间的战略竞争。例如“稳定大国竞争关系”的研究报告分析了维持大国竞争的稳定或者导致大国间冲突的各项因素，并对当前美俄和美中的竞争现状进行了讨论。“竞争的十字路口”研究报告详细讨论了在中东地区的三国演义- 中国和俄罗斯在中东地区的政治、经济和军事利益及活动，以及美国与中俄在中东地区的战略竞争。除此之外，“亚太地区的民主状况”研究报告总结了亚洲小国的民主化进程及影响其民主化的因素。

在国防及军事领域，“克制的限度”研究报告详细描述了作为美国大战略最突出的替代方案之一的克制大战略。“对华终极竞争指南”研究报告则着重点关注了美中战略竞争，并为政策制定者提出了新理论框架及务实、可操作的政策方案。最后，“非缴械核弹”原则研究报告对于如何管控平壤核能力以及稳固东亚地区的稳定及和平提出了建议。

在高新科技与经济发展领域，“确保 5G 安全”研究讨论了美国与中国在5G 安全问题、5G 供应链、以及 5G 设备和移动设备市场的竞争格局。“弥合差距”研究则介绍了美国商界领袖如何看待特朗普政府对中国的政策。最后，“应对新冠疫情时期的反亚裔种族主义”研究讨论了新冠疫情背景下反亚裔种族主义的起因、反应、和缓解措施。

浏览这些研究之后，我希望这次能特别聚焦在“中国通过国际组织实施在亚洲的战略” 这篇文章。在此报告中兰德研究员通过文献分析及专家咨询总结了1979年后中国大陆的国策大战略的演变。虽然中国“称雄亚洲，走向世界”的终结动机没有改变，其战略范畴则随着其经济腾飞及世界地缘政治变化而有所演变。 现今中国需要加深与亚洲及其他地区的经济一体化， 处理好与美国的竞争关系， 并加强其在世界的软实力。这就要求中国把发展联盟从东亚和东南亚发展到中东及中亚， 加强和俄国及其他北部邻国的联盟，维系东南亚的供应链， 并在战略要地 （马六甲海峡，印度洋，等）开发新关系。 文中提到中国实施这些战略的方法如下： 1）对现有国际组织和联盟 （如联合国， 世界银行）增加资源及人员支持，2） 开启新的联盟 （如上海合作组织， 亚洲基础设施投资银行，区域性全面经济伙伴关系，等），3）开启新的行动计划 （如一带一路）。最后,文章以朝鲜半岛局势为例，展示中国大战略的可行性。

这半年里，兰德公司中国政策团队也加速翻译发表更多实时文章简章。虽然这篇综述里提到的文章还没有全部翻译成中文 （因此有些链接到英文版报告）， 我们将在下半年推出这里提到的所有文章以及新的兰德研究报告的中文简报。 我自己正在进展的项目包括“韩国成功的新冠应急战略对其软实力的影响”，“亚洲男女平等政策对人口，医疗，及安全的影响”， 及“在美国亚裔社区的能力建设”等。 希望不久的将来我会给大家带更多兰德报告及其中文翻译。 再见。

再会,

詹妮弗·布伊 (Jennifer Bouey)

研究报告摘选