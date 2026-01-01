Advisory Board
The RAND Global and Emerging Risks advisory board provides critical guidance on our strategic planning, key initiatives, partnerships, and research priorities.
List updated May 2026
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Chuck Hagel (Chair)
Former U.S. Secretary of Defense
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Bob Abernethy
President
American Standard Development Co.
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Robert C. Adler
Health Policy Analyst – Middle East
Middle East Policy Analysis Group
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William R. Benz
Director
Benz Foundation
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Christopher S. Brothers
Founder and Managing Partner
Solace Capital Partners, LLC
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George N. Chammas
Director
Chammas Group of Companies
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Paul Cronson
Managing Director
Larkspur Capital
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Gregory Dalvito
Partner
PJT Partners
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Adam Flatto
President and Chief Executive Officer
The Georgetown Company
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Howard Gordon
Executive Producer
Teakwood Lane Productions
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Ignacio Jayanti
Chief Executive Officer
Corsair Capital
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Paul Marks
Chairman and CEO
Argosy International
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Jeffrey Neiman
Vice President and General Counsel
The Diane and Guilford Glazer Foundation
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Peter Norton
Director
Brunel Society
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John C. Novogrod, Esq.
Partner
McLaughlin & Stern LLP
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Mark R. Patterson
Retired Co-founder & Non-Executive Chairman
MatlinPatterson Global Advisers
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Hussain Qaragholi
Managing Director
Phoenix Finance Partners
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Raju Reddy
Founder and Former CEO
Sierra Atlantic
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Peter Richards
Board Member
Broad Reach Foundation
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Safa Rifka
OB/GYN & Endocrinology & Infertility Specialist
Columbia Fertility Associates
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George W. Siguler
Founding Partner and Executive Chairman
Siguler Guff
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Michael Tang
Chairman
Tang Industries
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Marsha Vande Berg
Independent Director
Quantum Advisors Pte. Ltd.
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Chris Varelas
Managing Partner
Riverwood Capital