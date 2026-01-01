Advisory Board

The RAND Global and Emerging Risks advisory board provides critical guidance on our strategic planning, key initiatives, partnerships, and research priorities.

List updated May 2026

  • Chuck Hagel (Chair)

    Former U.S. Secretary of Defense

  • Bob Abernethy

    President

    American Standard Development Co.

  • Robert C. Adler

    Health Policy Analyst – Middle East

    Middle East Policy Analysis Group

  • William R. Benz

    Director

    Benz Foundation

  • Christopher S. Brothers

    Founder and Managing Partner

    Solace Capital Partners, LLC

  • George N. Chammas

    Director

    Chammas Group of Companies

  • Paul Cronson

    Managing Director

    Larkspur Capital

  • Gregory Dalvito

    Partner

    PJT Partners

  • Adam Flatto

    President and Chief Executive Officer

    The Georgetown Company

  • Howard Gordon

    Executive Producer

    Teakwood Lane Productions

  • Ignacio Jayanti

    Chief Executive Officer

    Corsair Capital

  • Paul Marks

    Chairman and CEO

    Argosy International

  • Jeffrey Neiman

    Vice President and General Counsel

    The Diane and Guilford Glazer Foundation

  • Peter Norton

    Director

    Brunel Society

  • John C. Novogrod, Esq.

    Partner

    McLaughlin & Stern LLP

  • Mark R. Patterson

    Retired Co-founder & Non-Executive Chairman

    MatlinPatterson Global Advisers

  • Hussain Qaragholi

    Managing Director

    Phoenix Finance Partners

  • Raju Reddy

    Founder and Former CEO

    Sierra Atlantic

  • Peter Richards

    Board Member

    Broad Reach Foundation

  • Safa Rifka

    OB/GYN & Endocrinology & Infertility Specialist

    Columbia Fertility Associates

  • George W. Siguler

    Founding Partner and Executive Chairman

    Siguler Guff

  • Michael Tang

    Chairman

    Tang Industries

  • Marsha Vande Berg

    Independent Director

    Quantum Advisors Pte. Ltd.

  • Chris Varelas

    Managing Partner

    Riverwood Capital