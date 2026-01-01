¿Recibió una invitación para participar en el American Life Panel de RAND y necesita más información sobre el proyecto? Si es así, consulte nuestra lista de preguntas frecuentes a continuación. Si tiene una pregunta que no está incluida en la lista, póngase en contacto con el equipo de investigación de RAND a través del número telefónico gratuito 866-591-2909 o por correo electrónico a ALPsurveys@rand.org.

FAQs

Recibí una carta para participar en el American Life Panel. ¿Cómo se seleccionó mi hogar para esta encuesta?

Seleccionamos su domicilio al azar de una lista de todos los domicilios de los Estados Unidos.

¿Quién es RAND?

Somos una organización no partidaria y sin fines de lucro que desarrolla soluciones para problemas de políticas públicas que ayudan a que las comunidades de todo el mundo sean más seguras y sanas. Desde hace más de 75 años, hemos sido una fuente de investigación y análisis confiable e independiente para los responsables de las políticas públicas. No estamos afiliados con ningún partido político ni causa política, o grupo de interés especial.

¿Cuál es el propósito de American Life Panel?

El American Life Panel está diseñado para encuestar regularmente a un grupo variado de estadounidenses a través de internet acerca de los asuntos importantes que enfrenta el país, como la economía, la política, la salud, la educación, la inteligencia artificial (IA), y la seguridad pública. Los responsables de las políticas públicas y los líderes de la comunidad usan los resultados de nuestras encuestas para tomar decisiones. El grupo de investigación de RAND, de algunas universidades y de otras organizaciones sin fines de lucro usan las encuestas recopiladas. Nuestras encuestas son solo para fines de investigación de políticas públicas sin fines de lucro y NO llevamos a cabo estudios de mercado.

¿Cómo me aseguro de que la invitación a la encuesta no es una estafa?

Puede llamar a nuestro número telefónico gratuito 866-591-2909 o enviarnos un correo electrónico a ALPsurveys@rand.org. También puede revisar los datos de nuestra organización y nuestro trabajo en rand.org.

¿Usarán mi nombre o lo publicarán en algún lado?

No, nunca usamos nombres para informar los resultados de nuestras encuestas. No vincularemos sus respuestas en la encuesta con su nombre en ningún conjunto de datos, publicaciones o presentación de resultados.

¿Quién en mi hogar puede unirse al American Life Panel?

Un adulto de cada hogar puede unirse al panel. Si tiene hijos/as entre 12 y 17 años, usted tendrá la oportunidad de decidir si quisiera que ellos también se unan. Los niños que se unan recibirán encuestas adecuadas a personas de su edad.

¿Puede mi hijo/a unirse al American Life Panel incluso si yo no lo hago?

Sí. Puede dar permiso para que su hijo/a de 12 a 17 años se una al American Life Panel incluso si decide no unirse usted mismo.

¿Cómo completo una de las encuestas?

Todas nuestras encuestas se completan en línea, y usted recibirá una invitación por correo electrónico o mensaje de texto. Con solo un par de clics, ya podrá comenzar. Puede completar la encuesta desde cualquier computadora, tableta o celular.

Si me registro, ¿tengo que completar las encuestas?

La participación en American Life Panel es voluntaria. Usted también puede completar una encuesta y saltarse la siguiente. Puede enviarnos un mensaje y salir del panel por completo, si lo desea. También puede detener la encuesta en cualquier momento una vez que haya comenzado. Sin embargo, debe completar una encuesta entera para recibir su pago, aunque salte algunas preguntas dentro de esta encuesta. Y para unirse al panel, debe proporcionar algunos datos personales básicos sobre usted, como su origen y otros aspectos de su persona y sus opiniones.

¿Qué obtengo por participar?

A cambio de su participación y de completar nuestras encuestas, recibirá entre $5 y $20 por cada encuesta. El monto dependerá de la duración de la encuesta. Cada invitación a una encuesta (enviada por correo electrónico y mensaje texto) incluye el monto que recibirá por completarla.

¿Existen algunos riesgos por participar?

Es probable que le hagamos preguntas sobre temas delicados o candentes. Si embargo, el riesgo o la incomodidad por participar en este proyecto de investigación deberían ser mínimos o inexistentes. También puede saltarse una pregunta o detener la encuesta en cualquier momento una vez que haya comenzado.

¿Mi información será tratada de forma confidencial?

¡Sí! Protegemos la información que usted proporciona y la mantenemos de forma confidencial y segura. La información que usted proporciona se mantiene de forma confidencial, y ponemos gran cuidado para proteger su privacidad y sus datos con la seguridad más avanzada. RAND no compartirá su nombre ni sus datos de contacto con nadie que no pertenezca a nuestro equipo de investigación sin su autorización.

Cuando se publican o comparten los resultados en conferencias, no se incluye nada que revele su identidad. La información de identificación personal obtenida en relación con este estudio se mantiene confidencial. El Comité de Protección de Sujetos Humanos de RAND, que evalúa los estudios de investigación para proteger los derechos y el bienestar de los participantes, se encargará de la revisión y el monitoreo de todos los aspectos de este proyecto.

Para proteger aún más su privacidad, obtuvimos un Certificado de Confidencialidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Este certificado nos permite legalmente negarnos a revelar información que podría identificarle en cualquier juicio federal, estatal o local civil, penal, administrativo, legislativo o de otro tipo (por ejemplo, ante una citación judicial).

¿Cómo sabré cuando haya una encuesta nueva?

Recibirá una invitación a la encuesta de ALPsurveys@rand.org o un mensaje de texto cuando haya una encuesta nueva lista para usted.

¿Hay asistencia técnica disponible?

Sí, el American Life Panel tiene una mesa de ayuda disponible para asistirle en caso de cualquier dificultad técnica que pueda tener con cualquiera de sus encuestas. Puede ponerse en contacto con la mesa de ayuda de American Life Panel al número telefónico gratuito 866-591-2909 o por correo electrónico a ALPsurveys@rand.org.