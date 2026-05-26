Open-Weight AI Models Require Proportional Evaluation Approaches
May 4, 2026
Open-weight AI models (OWMs) introduce distinct risk factors for which existing evaluation practices, largely designed for closed-weight model deployment, fail to account. The authors propose proportional evaluation approaches for OWMs.
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Open-Weight AI Models Require Proportional Evaluation Approaches
Open-weight AI models (OWMs) introduce distinct risk factors for which existing evaluation practices, largely designed for closed-weight model deployment, fail to account.
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