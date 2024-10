Infecção por Clostridioides difficile: diagnóstico, tratamento e manejo podem ser otimizados?

Imagem de Natali_Mis/Getty Images

Quais são os problemas?

Pacientes com infecção por C. difficile(CDI) frequentemente recebem cuidados subótimos. Quais soluções multidisciplinares os clínicos recomendam? O uso do Transplante de Microbiota Fecal (TMF) e as recomendações de diretrizes para ICD recorrente (ICDr) estão aumentando. Quais desafios permanecem e como eles podem ser enfrentados?

A bactéria Clostridioides difficile (C. difficile) é comumente encontrada no sistema digestivo humano. Em pessoas saudáveis, as bactérias normalmente não causam nenhum dano. No entanto, o uso de antibióticos pode desencadear disbiose, matando bactérias intestinais que mantêm a C. difficile suprimida, fazendo com que ela se multiplique a níveis patológicos. Isso pode levar a uma série de sintomas, como diarreia, febre, inchaço do intestino delgado, sepse e, em alguns casos, morte. Pacientes com ICD podem enfrentar vários desafios ao obter um diagnóstico, bem como submeter-se ao tratamento e manejo da infecção. Os profissionais de saúde que tratam ICD também encontram barreiras como testes de diagnóstico subótimos, reembolso e restrições de capacidade da força de trabalho.

Os antibióticos são o tratamento padrão para ICD, mas às vezes podem, paradoxalmente, piorar a disbiose, levando a um círculo vicioso de ICDr. Consequentemente, tratamentos alternativos para tratar a disbiose podem ser benéficos.

O transplante de microbiota fecal (TMF) tornou-se mais amplamente recomendado pelas diretrizes de tratamento do ICD como uma opção para tratar e prevenir o ICDr. O TMF envolve a transferência de uma amostra de fezes de um doador saudável para um paciente com ICDr para tratar a disbiose por meio da restauração do microbioma intestinal. Vários estudos prévios sugeriram que o TMF é seguro e eficaz. No entanto, existem desafios associados à sua implementação e administração, incluindo capacidade limitada dentro do sistema de saúde, recrutamento e triagem de doadores e regulamentações nacionais, regionais e locais. Assim, há necessidade de mais pesquisas nessa área, para entender como apoiar as boas práticas no cuidado de pacientes com ICDr.

