Enfrentando desafios no cuidado de pacientes com infecção por Clostridioides difficile

Os médicos enfrentam uma série de desafios no diagnóstico, tratamento e manejo de pacientes com infecção por C. difficile. Identificamos uma série de oportunidades e prioridades para melhorar o atendimento ao paciente, desde o nível do paciente/clínico até o nível do sistema de saúde.

A RAND Europe foi contratada pela Ferring Pharmaceuticals para realizar um estudo independente que visava identificar e caracterizar os desafios no caminho de cuidado para pacientes com infecção por C. difficile e considerar áreas-chave para melhorar os cuidados que os pacientes recebem. O foco principal foi aprender com uma série de países, incluindo o Reino Unido, Itália, França, Austrália e Canadá. O projeto incluiu:

Uma rápida avaliação de evidências para sintetizar a base de conhecimento sobre a trajetória de cuidado de pacientes com infecção por C. difficile, desafios e áreas de melhoria.

Entrevistas com informantes-chave com clínicos e representantes de pacientes para explorar ainda mais os temas decorrentes da rápida avaliação de evidências e identificar lacunas na literatura.

Workshops consultivos com um painel de especialistas.

Uma pesquisa com especialistas do Reino Unido, França, Itália, Austrália e Canadá para identificar ações que poderiam ser tomadas para melhorar o atendimento aos pacientes.

O que encontramos?

Identificamos uma série de desafios no diagnóstico, tratamento e manejo de pacientes com infecção por C. difficile. Alguns dos principais desafios que identificamos na trajetória do paciente foram:

A necessidade de realizar vários testes diagnósticos para confirmar uma infecção por C. difficile que pode retardar o diagnóstico.

Dificuldades em distinguir uma nova infecção por C. difficile de uma infecção recorrente, o que tem implicações para as opções de tratamento.

Desafios em saber quando um paciente foi "curado", pois genes bacterianos e toxinas podem permanecer no corpo por longos períodos.

O alto custo de alguns tratamentos para C. difficile (p. ex., o antibiótico fidaxomicina), criando barreiras para o acesso dos pacientes aos tratamentos.

Barreiras ao acesso ao transplante de microbiota fecal, um tratamento para infecção recorrente por C. difficile (p. ex., capacidade de força de trabalho e disponibilidade de instalações / recursos).

O que pode ser feito?

Há uma série de oportunidades e prioridades para melhorar o cuidado de pacientes com infecção por C. difficile, desde o nível do paciente / clínico até o nível do sistema de saúde. Embora as prioridades específicas variassem entre os países, algumas ações de melhoria foram destacadas por pelo menos 3 dos 5 países em foco, que incluíam:

Desenvolver novos produtos para prevenir e tratar infecções recorrentes por C. difficile.

Apoiar um maior cuidado multidisciplinar para pacientes com C. difficile.

Atualização das diretrizes de diagnóstico e tratamento do C. difficile com base em dados e evidências atuais.

Educar e apoiar os profissionais de saúde na atenção primária e nos clínicos de cuidados secundários que não são especialistas em ICD sobre como identificar os sintomas de C. difficile e como lidar melhor com os pacientes.

A RAND Europe colaborou com um painel de especialistas clínicos e representantes de pacientes na entrega deste trabalho.

