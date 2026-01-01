Research Team
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Alyssa Demus
Senior International/Defense Researcher, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Abby Doll
Senior Political Scientist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Molly Dunigan
Director, Future Wars Program, RAND Arroyo Center; Senior Political Scientist
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William Marcellino
Senior Behavioral and Social Scientist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Krystyna Marcinek
Associate Policy Researcher, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Christopher Paul
Adjunct Senior Social Scientist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Ashley L. Rhoades
Defense Policy Researcher
Additional Project Team Members
- Anthony Atler
- Anika Binnendijk
- Ilana Blum
- Jasen Castillo
- Ben Connable
- Paul Cornish
- Yvonne Crane
- Benjamin Fernandes
- Niklas Helwig
- Dan Madden
- Giacomo Persi Paoli
- Rachel Tecott
- In Hyo Seol
- James Sladden
- Rebecca Zimmerman