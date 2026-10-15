Samuel More
Junior Analyst
Expertise
Samuel More is a junior analyst at RAND Australia. His research interests include national security, geopolitical strategic competition, and defence, with a focus on military strategy and operational preparedness. He has experience using qualitative methods, including desk research, literature reviews, interviews, and workshops.
Prior to joining RAND, Sam worked as a preparedness policy officer in Military Strategic Plans Division at the Department of Defence. He holds a bachelor of international relations and a bachelor of international security studies from the Australian National University. He is currently undertaking a master of war studies at the University of New South Wales.
Education
Bachelor in international relations, Australian National University; Bachelor in international security studies, Australian National University
Languages
German