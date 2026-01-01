Topics
RAND publishes research on hundreds of topics, covering the policy issues that matter most to people's lives.
-
Children, Families, and Communities
-
Cyber and Data Sciences
-
Education and Literacy
-
Energy and Environment
-
Health, Health Care, and Aging
-
Homeland Security and Public Safety
-
Infrastructure and Transportation
-
International Affairs
-
Law and Business
-
National Security
-
Science and Technology
-
Workers and the Workplace
A
- Academic Achievement
- Academic Achievement Gap
- Access to Justice
- Access to Technology
- Acupuncture
- Adolescent Health
- Adolescents
- Advance Directives
- Aeronautics
- Aerospace
- Affordable Care Act
- Afghanistan
- Africa
- African American Populations
- After-School Programs
- Age Discrimination
- Aggregate Litigation
- Aging
- Agricultural Sciences
- Air Defense
- Air Traffic Control
- Air Transportation
- Air Warfare
- Aircraft
- Aircraft Carriers
- Al Qaida
- Alabama
- Alaska
- Albania
- Alcohol
- Algeria
- Allegheny County
- Alternative Dispute Resolution
- Alternative Fuel Vehicles
- Alternative and Renewable Energy
- Alzheimer's Disease and Dementias
- Americans with Disabilities Act of 1990
- Americas
- Antarctica
- Antibiotics
- Antimicrobial Resistance
- Antisatellite Systems
- Antisubmarine Warfare
- Arctic Ocean
- Arctic Region
- Argentina
- Arizona
- Arkansas
- Armenia
- Armored Vehicles
- Arms Proliferation and Control
- Artificial Intelligence
- Arts Education
- Arts and Policy
- Asbestos Liability
- Asbestos Litigation
- Asia-Pacific Economic Cooperation
- Asian Populations
- Association of Southeast Asian Nations
- Assumption Based Planning
- Asthma
- Astronomy
- Asymmetric Warfare
- Atlantic States
- Attention Deficit Hyperactivity Disorder
- Australia
- Austria
- Autism Spectrum Disorders
- Automobile Insurance
- Autonomous Military Systems
- Autonomous Military Vehicles
- Autonomous Vehicles
- Aviation Maintenance
- Azerbaijan
B
- Baghdad
- Bahrain
- Balkans
- Ballistic Missiles
- Baltimore
- Bangladesh
- Banking Infrastructure Security
- Banking and Finance Legislation
- Banking and Financial Services
- Bankruptcy
- Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005
- Base Realignment and Closure
- Battle Damage Assessment and Repair
- Bayh-Dole Act (University and Small Business Patent Procedures Act)
- Belarus
- Belgium
- Benchmarking
- Bibliometrics
- Big Data
- Bioethics
- Biological Weapons and Warfare
- Biology and Life Sciences
- Biomedical Research
- Biosurveillance
- Biotechnology
- Bioterrorism
- Bipolar Disorder
- Birth Weight
- Black Populations
- Bladder Cancer
- Bolivia
- Border and Port Security
- Bosnia and Herzegovina
- Boston
- Brazil
- Breast Cancer
- Brussels
- Bundled Payment for Health Services
- Business
- Business Process Improvement
- Business Strategies
C
- California
- Cambodia
- Cambridge
- Cameroon
- Canada
- Cancer
- Cancer Prevention
- Cancer Treatment
- Cannabis
- Capabilities Based Planning
- Capacity Building
- Cardiovascular Disorders
- Caregivers
- Cargo Ships
- Caribbean Region
- Catastrophic Liability Risk Management
- Causal Inference
- Central Africa
- Central America
- Central Asia
- Cervical Cancer
- Change Management
- Charter Schools
- Chemical Terrorism
- Chemical Weapons and Warfare
- Chemistry
- Chicago
- Child Abuse and Neglect
- Child Health
- Child Welfare
- Child Well-Being
- Childhood Bullying
- Childhood Development
- Childhood Trauma
- Children
- Children and Families Legislation
- Children's Access to Health Care
- Children, Families, and Communities
- Chile
- China
- Chiropractic
- Choice-Based Education Reform
- Chronic Diseases and Conditions
- Chronic Obstructive Pulmonary Disease
- Cincinnati
- Citizen Science
- Civic Education
- Civil Defense
- Civil Justice Reform Act of 1990
- Civil Law
- Civil Rights
- Civil-Military Relations
- Civilian Military Workforce
- Civilian and Commercial Drones
- Class-Action Lawsuits
- Climatology
- Cocaine
- Cohabitation
- College-Bound Students
- Colombia
- Colorado
- Colorectal Cancer
- Combat Medicine
- Combat Service Support
- Combat Support Operations
- Commercial Satellites
- Communication Act of 1934
- Communication Systems
- Communication Technology
- Communism
- Communities
- Community Health and Well-Being
- Community Organizations
- Community Resilience
- Community Violence
- Community-Based Health Care
- Community-Based Participatory Research
- Complementary and Integrative Health
- Complex Systems Analysis
- Congestive Heart Failure
- Connecticut
- Continuing Education
- Continuity of Government
- Controlled Substances and Illegal Drugs
- Coronary Artery Disease
- Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
- Corporate Governance
- Corrections
- Cost-Effectiveness in Health Care
- Costa Rica
- Counterinsurgency
- Counterterrorism
- Court Congestion and Delay
- Court Staffing and Funding
- Courts
- Crime
- Crime and Violence Prevention
- Criminal Defense
- Criminal Justice
- Criminal Law
- Criminal Prosecution
- Critical Infrastructure Protection
- Cuba
- Cyber Insurance
- Cyber Warfare
- Cyber and Data Sciences
- Cybercrime
- Cybersecurity
- Czech Republic
D
- Dallas
- Data Analysis
- Data Centers
- Data Privacy
- Data Science
- Dating Violence
- Day After Methodology
- Defense Health Agency
- Defense Infrastructure
- Delaware
- Delphi Method
- Democracy
- Democratic Republic of the Congo
- Demographics
- Denmark
- Denver
- Depression
- Detroit
- Developing Countries
- Development Finance
- Diabetes
- Diet and Eating Habits
- Dietary Supplements
- Directed Energy Weapons
- Disability Insurance
- Disaster Recovery Operations
- Discrete Choice Modeling
- Discrimination Based on Sexual Orientation
- Discriminatory Practices
- Displaced Persons
- Dispute Resolution
- District of Columbia
- Domestic Intelligence
- Domestic Terrorism
- Domestic Violence
- Dominican Republic
- Drug Courts
- Drug Markets and Supply
- Drug Policy and Trends
E
- Ear, Nose, and Throat Disorders
- Early Childhood Education
- Early Literacy Skills
- Earth Sciences
- Earthquakes
- East Africa
- East Asia
- Ebola
- Econometric Models
- Economic Analysis Methodology
- Economic Burden of Health Care
- Economic Development
- Economic Planning
- Economic Policy
- Economics
- Education Administration
- Education Curriculum
- Education Facilities
- Education Legislation
- Education Policy
- Education Reform
- Education and Literacy
- Educational Institutions
- Educational Program Evaluation
- Educational Software
- Educational Technology
- Educator Well-Being
- Egypt
- El Salvador
- Electronic Commerce
- Electronic Intelligence
- Electronic Medical Records
- Electronic Pharmaceutical Prescriptions
- Electronic Warfare
- Elementary Education
- Elementary and Secondary Education Act of 1965
- Emergency Medical Services
- Emergency Medical Technicians
- Emergency Preparedness
- Emergency Responders
- Emergency Services and Response
- Emerging Technologies
- Employer Sponsored Health Insurance
- Employment Legislation
- Employment and Unemployment
- End of Life Care
- Energy
- Energy Conservation
- Energy Consumption
- Energy Distribution
- Energy Resources
- Energy Security
- Energy and Environment
- Engineers and Engineering
- Enlisted Personnel
- Entrepreneurship
- Environmental Legislation
- Environmental Pollution
- Environmental Quality
- Environmental Regulation
- Environmental Science and Technology
- Environmental Sustainability
- Environmental and Natural Resource Management
- Epidemic
- Epidemiology
- Epilepsy
- Eritrea
- Estonia
- Ethiopia
- Europe
- European Union
- Every Student Succeeds Act
- Evidence Based Health Practice
- Exploratory Modeling
- Extracurricular Activities
- Eye Disorders
- e-Government
F
- Families
- Family Planning
- Fee-for-Service for Health Care
- Female Populations
- Fentanyl and Other Synthetic Opioids
- Fighter Aircraft
- Finance
- Financial Decision Making
- Finland
- Fire Protection
- Firearms
- Flooding
- Florida
- Food Insecurity
- Food Safety
- Food Supply
- Food Supply Security
- Forced Migration
- Forecasting Methodology
- Fossil Fuels
- Foster Care
- Fragmentation Weapons
- France
- Freight Transportation
- Functional Status
G
- G.I. Bill (The Servicemen's Readjustment Act of 1944)
- Game Theory
- Gasoline
- Gastrointestinal Disorders
- Gaza Strip
- Gender Discrimination
- Gender Integration in the Military
- Genetics
- Genomic Medicine
- Geographic Areas
- Geographic Information Systems
- Geopolitical Strategic Competition
- Georgia (country)
- Georgia (state)
- Geriatrics
- Germany
- Ghana
- Global Climate Change
- Global Health
- Global Positioning System
- Global Security
- Globalization
- Government Legislation
- Greece
- Guatemala
- Guinea
- Gulf Coast States
- Gulf War Illness
- Gun Policy
- Gun Violence
- Gynecology
H
- H1N1 Influenza
- HIV Transmission
- HIV Treatment
- HIV and AIDS
- Haiti
- Hawaii
- Health Behaviors
- Health Care Access
- Health Care Accountable Care Organizations
- Health Care Cost Inflation
- Health Care Costs
- Health Care Delivery Approaches
- Health Care Education and Training
- Health Care Facilities
- Health Care Financing
- Health Care Organization and Administration
- Health Care Pay for Performance
- Health Care Payment Approaches
- Health Care Price Competition
- Health Care Program Evaluation
- Health Care Quality
- Health Care Quality Measurement
- Health Care Reform
- Health Care Services Capacity
- Health Care Technology
- Health Care Workforce
- Health Care Workforce Certification
- Health Disparities
- Health Economics
- Health Information Privacy
- Health Information Technology
- Health Information Technology Interoperability
- Health Insurance
- Health Insurance Benefit Design
- Health Insurance Cost Sharing
- Health Insurance Mandates
- Health Insurance Markets
- Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996
- Health Insurance Risk Management
- Health Interventions
- Health Legislation
- Health Literacy
- Health Risk Behaviors
- Health Screening
- Health and Wellness Promotion
- Health, Health Care, and Aging
- Health-Related Quality of Life
- Hepatitis C
- Highway Transportation
- Hispanic Populations
- Homeland Defense
- Homeland Security Legislation
- Homeland Security and Public Safety
- Homeless Populations
- Homelessness
- Homicide
- Honduras
- Hong Kong
- Hospice Care
- Hospitals
- Households
- Housing Allowances
- Housing Markets
- Houston
- Human Capital Investments
- Human Intelligence
- Humanities and the Arts
- Hungary
- Hurricanes
- Hypertension
I
- Illegal Drug Trade
- Illinois
- Imagery Intelligence
- Immigrants and Emigrants
- Immigration Legislation
- Immigration and Emigration
- Impoverished Populations
- Incarceration
- India
- Indian Ocean
- Indiana
- Indonesia
- Infants
- Infectious Diseases
- Influenza
- Information Operations
- Infrastructure
- Infrastructure Finance
- Infrastructure and Transportation
- Insurance
- Insurance Claims
- Insurance Legislation
- Insurance Liability
- Integrated Care
- Integrative Medicine
- Intellectual Piracy
- Intellectual Property
- Intelligence Analysis
- Intelligence Collection
- Intelligence Community
- International Affairs
- International Diplomacy
- International Economic Relations
- International Education
- International Exchange Agreements
- International Humanitarian Assistance
- International Humanitarian Law
- International Law
- International Organizations
- International Trade
- International Trade Law
- The Internet
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Ischemic Heart Disease
- The Islamic State (Terrorist Organization)
- Israel
- Italy
J
K
L
- LGBTQ+ Populations
- Labor Markets
- Land Warfare
- Laos
- Latin America and the Caribbean
- Latino Populations
- Latvia
- Law
- Law Enforcement
- Law and Business
- Law of War
- Law of the Sea
- Lebanon
- Legal Case and Court Management
- Legal Damages and Awards
- Legal Settlements
- Liability Risk Management
- Liberia
- Libya
- Life Skills
- Linear Programming
- Literacy
- Lithuania
- Logistics Management
- Long-Term Care
- Los Angeles
- Louisiana
- Low-Intensity Conflict
- Lower-Back Pain
- Lung Cancer
M
- Machine Learning
- Macroeconomics
- Madagascar
- Maghreb
- Mail Delivery
- Maintenance, Repair, and Overhaul
- Major Combat Operations
- Malawi
- Malaysia
- Male Populations
- Mali
- Managed Health Care
- Maritime Piracy
- Market Regulation
- Markets
- Marriage and Divorce
- Maryland
- Massachusetts
- Maternal Health
- Mathematics
- Matlab Bazar Thana
- Measuring Health Care Costs
- Media Influences on Health
- Media Literacy
- Medicaid
- Medical Ethics
- Medical Homes
- Medical Malpractice
- Medical Professionals
- Medicare
- Medicare Advantage
- Medicare Part D
- Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003
- Mental Health
- Mental Health Treatment
- Meteorology and Weather
- Methamphetamine
- Mexico
- Michigan
- Micronesia
- Middle Africa
- Middle Atlantic States
- Middle East
- Midwestern States
- Migrants
- Migration
- Military Acquisition and Procurement
- Military Affairs
- Military Aircraft
- Military Airlift
- Military Budgets and Defense Spending
- Military Career Field Management
- Military Caregivers
- Military Command and Control
- Military Communication Systems
- Military Compensation
- Military Construction
- Military Courts
- Military Demobilization
- Military Doctrine
- Military Drones
- Military Education and Training
- Military Equipment
- Military Facilities
- Military Families
- Military Force Deployment
- Military Force Planning
- Military Health and Health Care
- Military Information Technology Systems
- Military Intelligence
- Military Justice
- Military Logistics
- Military Mobilization
- Military Officers
- Military Personnel
- Military Personnel Retention
- Military Professions
- Military Recruitment
- Military Reserves
- Military Satellites
- Military Ships and Naval Vessels
- Military Spouses
- Military Strategy
- Military Tactics
- Military Technology
- Military Transformation
- Military Vehicles
- Military Veterans
- Minnesota
- Minority Populations
- Minority Students
- Missile Defense
- Missiles
- Mississippi
- Missouri
- Modeling and Simulation
- Montana
- Morocco
- Mortality
- Mozambique
- Multicultural Education
- Multidistrict Litigation
- Musculoskeletal Disorders
- Myanmar
N
- Nanotechnology
- Nation Building
- National Defense Authorization Act
- National Security
- National Security Legislation
- National Security Organizations
- Native American and Alaska Native Populations
- The Natural Environment
- Natural Gas
- Natural Hazards
- Naval Warfare
- Neighborhood Influences on Health
- Neighborhoods
- Neonatal Care
- Nepal
- Netcentric Warfare
- Netherlands
- Network Analysis
- Neurological Disorders
- Nevada
- New England
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New Orleans
- New York
- New York City
- New Zealand
- Niger
- Nigeria
- No Child Left Behind Act of 2001
- No-Fault Automobile Insurance
- Nonformal Education
- North Africa
- North America
- North Atlantic Treaty Organization
- North Carolina
- North Korea
- Northeastern States
- Northwestern States
- Norway
- Nuclear Deterrence
- Nuclear Disarmament
- Nuclear Energy
- Nuclear Sciences
- Nuclear Terrorism
- Nuclear Waste Policy Act of 1982
- Nuclear Weapons and Warfare
- Nurses and Nursing
- Nursing Homes
- Nutrition
- Nutrition Education
- Nutrition Policy
- Nutritional Disorders
O
- Obesity
- Obstetrics
- Occupational Safety and Health
- Occupational Training
- Occupations
- Oceania
- Ohio
- Oil Shale
- Oklahoma
- Older Adults
- Oman
- Open Source Intelligence
- Operational Readiness
- Operations Research
- Opioids
- Optimization Heuristics
- Optimization Modeling
- Oral Health
- Oregon
- Organizational Leadership
- Organizational Leadership Development
- Organizational Leadership Performance
- Osteoarthritis
- Otitis Media
- Outer Space
- Outsourcing
P
- Pacific Islander Populations
- Pacific Northwest
- Pacific Ocean
- Pacific States
- Pain Management
- Pakistan
- Palau
- Palestinian Territories
- Palliative Care
- Pandemic
- Panic Disorder and Anxiety
- Parenting
- Parole
- Passenger Traffic
- Patient Experience
- Patient Safety
- Patient-Centered Care
- Pay for Performance in Education
- Peacekeeping and Stability Operations
- Pediatric Medicine
- Pennsylvania
- People with Disabilities
- Performance Measurement
- Performing Arts
- Persian Gulf Region
- Personal Finance
- Personal Injury Claims and Litigation
- Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996
- Personal Savings
- Personal Wealth
- Personalized Learning
- Peru
- Petroleum
- Pharmaceutical Drugs
- Pharmaceutical Liability
- Philadelphia
- Philippines
- Physical Exercise
- Physicians
- Physics
- Pittsburgh
- Pneumonia
- Poland
- Police-Community Relations
- Policy Gaming
- Political Reform Movements
- Politics and Government
- Populations
- Portugal
- The Post-9/11 Veterans Educational Assistance Act of 2008
- Postsecondary Education
- Posttraumatic Stress Disorder
- Poverty
- Pregnancy
- Prenatal Health Care
- Preschool
- Preschool Children
- Prescription Drug Benefits
- Prescription Drug Misuse
- Preventive Health Care
- Primary Care
- Principals
- Prison Reform
- Prisoner Reentry
- Private-Sector School Management
- Probation
- Product Liability
- Program Evaluation
- Propensity Score
- Prostate Cancer
- Providence
- Psychological Warfare
- Public Defense
- Public Health
- Public Health Preparedness
- Public Safety
- Public Safety Legislation
- Public Sector Governance
- Public Sector Pay for Performance
- Public Transportation
- Public Utilities
- Puerto Rico
Q
R
- Racial Discrimination
- Racial Disparities
- Radiation Hazards
- Radiological Terrorism
- Radiological Weapons and Warfare
- Railway Transportation
- Randomized Controlled Trial
- Rapid Force Deployment
- Recidivism
- Refugees
- Regression Analysis
- Religion
- Religion and Civil Society
- Religious Fundamentalism
- Republic of Moldova
- Research Methods
- Residential Housing
- Respiratory Diseases and Disorders
- Retail Health Care Clinics
- Retirement and Retirement Benefits
- Return-to-Work Programs and Policies
- Rheumatoid Arthritis
- Rhode Island
- Robust Decision Making
- Rocky Mountain Region
- Romania
- Rural Populations
- Russia
- Rwanda
S
- STEM Education
- San Diego
- San Francisco
- Santa Monica
- Sarbanes-Oxley Act of 2002
- Satellite Communication
- Satellites
- Saudi Arabia
- Schizophrenia
- School Finance
- School Readiness
- School Safety
- School Services
- School Vouchers
- School-Based Health Care
- School-Based Health Care Program Evaluation
- School-to-Work Transitions
- Science Education
- Science and Technology
- Science and Technology Legislation
- Science of Science
- Science, Technology, and Innovation Policy
- Scientific Professions
- Secondary Education
- Security Cooperation
- Senegal
- Sentencing
- September 11, 2001 Terrorist Attacks
- Serbia
- Severe Acute Respiratory Syndrome
- Sexual Abuse
- Sexual Assault
- Sexual Behavior
- Sexual Harassment
- Sexually Transmitted Diseases
- Ships
- Sierra Leone
- Signals Intelligence
- Singapore
- Sleep
- Slovakia
- Small Businesses
- Smoking Cessation
- Social Care
- Social Determinants of Health
- Social Marketing
- Social Media
- Social Media Analysis
- Social Program Evaluation
- Social Security
- Social Services and Welfare
- Social and Emotional Learning
- Socialism
- Socioeconomic Status
- Solar Energy
- Somalia
- South Africa
- South America
- South Asia
- South Atlantic States
- South Carolina
- South Dakota
- South Korea
- Southeast Asia
- Southern Africa
- Southern States
- Southwestern States
- Soviet Union
- Space Exploration
- Space Science and Technology
- Space Warfare
- Spain
- Special Operations Forces
- Spouse Abuse
- Spratly Islands
- Sri Lanka
- Standards-Based Education Reform
- State Children's Health Insurance Program
- Statistical Analysis Methodology
- Students
- Submarines
- Substance Use
- Substance Use Disorder Treatment
- Substance Use Disorders
- Substance Use Harm Reduction
- Substance Use Prevention
- Sudan
- Suicide
- Suicide Attack
- Summer Learning
- Superfund
- Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986
- Supply Chain Management
- Surface Traffic Models
- Surface Transportation
- Survey Research Methodology
- Sweden
- Switzerland
- Syria
T
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanker Aircraft
- Teacher Effectiveness
- Teacher Incentives
- Teacher Training
- Teachers and Teaching
- Teaching English as a Second Language
- Technical Professions
- Teen Pregnancy
- Telecommunications
- Telemedicine
- Temporary Assistance for Needy Families
- Tennessee
- Terrorism
- Terrorism Financing
- Terrorism Risk Insurance
- Terrorism Risk Insurance Act of 2002
- Terrorism Risk Management
- Terrorism Threat Assessment
- Terrorist Bombings
- Terrorist Organizations
- Test-Based Promotion
- Texas
- Thailand
- Third-Party Litigation Funding
- Threat Assessment
- Title I (Elementary and Secondary Education Act)
- Tobacco and Smoking
- Toddlers
- Tort Law
- Tort Reform
- Trade
- Trade Barriers
- Trade Regulation
- Traffic
- Traffic Accidents
- Traffic Congestion
- Traffic Measurement
- Traffic Patterns
- Transportation
- Transportation Economics
- Transportation Funding
- Transportation Modeling
- Transportation Planning
- Transportation Safety
- Transportation Security
- Transportation Technology
- Trauma
- Traumatic Brain Injury
- Tunisia
- Turkey
U
- U.S. Department of War/Department of Defense
- U.S. Postal Service
- U.S.-European Relations
- Uganda
- Ukraine
- Uncrewed Aerial Vehicles
- Uncrewed Maritime Vessels
- Underage Substance Use
- Underage Substance Use Prevention
- Underserved Students
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United Nations
- United States
- United States Air Force
- United States Army
- United States Coast Guard
- United States Marine Corps
- United States Navy
- United States Space Force
- United States Virgin Islands
- Urban Parks and Recreational Facilities
- Urban Planning
- Urban Warfare
- Urologic Disorders
- Uruguay
- Utah
- Uzbekistan
V
- Vaccination
- Value-Added Modeling in Education
- Value-Based Purchasing in Health Care
- Venezuela
- Verdicts
- Vermont
- Veterans Education
- Veterans Employment
- Veterans Health Care
- Victim Compensation Programs
- Victims of Crime
- Vietnam
- Violence
- Violent Crime
- Violent Extremism
- Virginia
- Visual Arts
- Vocational Education
W
- Wages and Compensation
- Warfare and Military Operations
- Wargaming
- Washington
- Water Resources Management
- Water Supply
- Water Transportation
- Weapons of Mass Destruction
- Weight Loss
- Welfare Reform
- West Africa
- West Asia
- West Bank
- West Virginia
- White Collar Crime
- White Populations
- Wildfires
- Wind Power
- Wisconsin
- Women's Health
- Work-Family Conflicts
- Workers and the Workplace
- Workers' Compensation
- Workforce Development
- Workforce Diversity
- Workforce Management
- Workplace Discrimination
- Workplace Injury Prevention
- Workplace Violence
- Workplace Well-Being
- Workplace Wellness Programs
Y
Z