Military Demobilization

Military Demobilization

RAND's research on military demobilization examines the processes, policies, and challenges of transitioning armed forces from wartime to peacetime footing, including personnel drawdowns, equipment disposition, and reintegration of veterans. By analyzing historical precedents and policy options, RAND provides defense officials and policymakers with guidance to manage demobilization effectively while preserving readiness.

Explore RAND’s Work on this Topic

  • Content Type
  • Region

    Most relevant regions

  • Date
    to
14 Results