Expert Insights
Pursuing Disarmament, Demobilization, and Reintegration in Gaza
Feb 20, 2026
RAND's research on military demobilization examines the processes, policies, and challenges of transitioning armed forces from wartime to peacetime footing, including personnel drawdowns, equipment disposition, and reintegration of veterans. By analyzing historical precedents and policy options, RAND provides defense officials and policymakers with guidance to manage demobilization effectively while preserving readiness.