Tanker Aircraft

Tanker Aircraft

RAND's research on tanker aircraft evaluates the capabilities, modernization priorities, and strategic role of aerial refueling platforms that extend the range and endurance of military operations. By analyzing fleet requirements, basing strategies, and acquisition options, RAND provides military leaders and defense planners with actionable guidance to sustain, upgrade, and optimize these critical assets.

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