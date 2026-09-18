Isabella Regan
Research Leader
Expertise
Isabella Regan is a research leader at RAND Europe in the Defence, Security and Justice research group. Based in the Netherlands, her research focuses on crime and criminal justice, with particular interests in organised crime, drug policy and the wider Dutch criminal justice context.
Regan is completing a Ph.D. in criminology at Erasmus University Rotterdam. Her doctoral research examines the development and (networked) use of open-source information in the investigation and documentation of international crimes, with a particular focus on Ukraine. Her broader research interests include open-source intelligence, the implications of technological and institutional change for criminal justice, and public-private and cross-sector collaborations in criminal justice (networked governance). Regan is experienced in a range of qualitative research methods including interviews, case studies, observations and documentary analysis.
Prior to joining RAND, Regan lectured criminology at Vrije Universiteit Amsterdam and worked as a project officer for Amnesty International The Netherlands. She holds an M.Sc. in international crimes and criminology (cum laude) and a B.Sc. in criminology from the Vrije Universiteit Amsterdam.
Education
M.Sc. in international crimes and criminology, Vrije Universiteit Amsterdam; B.Sc. in criminology, Vrije Universiteit Amsterdam
Languages
English; Dutch
Selected Work
- Regan, I., "Grensverleggend opsporen: OSINT, innovatie en samenwerking in de opsporing van internationale misdrijven in Nederland," Tijdschrift voor Veiligheid, 24(3), 2025
- Regan, I., Jansen, R. & Meerts, C., "OSINT in het veiligheidsdomein: van niche tot hype. ," Tijdschrift voor Veiligheid, 24(3), 2025
- Regan, I. & van der Kemp, J.J., "Een (opsporings)zaak van vertrouwen? Politiepercepties op de legitimiteit van digitale burgeropsporing.," Bestuurskunde, 34(3), 2025
- Regan, I. & van der Kemp, J.J., "Digitale burgeropspoorders: implicaties voor de praktijk.," Het Tijdschrift voor de Politie, 4, 2024