Harry Roussos
Research Data Scientist
He/Him
Expertise
Harry Roussos is a research data scientist at RAND Europe.
Roussos has expertise in designing end-to-end analytical pipelines for complex datasets, drawing on data visualisation, statistical analysis, mathematical modelling and machine learning. He is interested in applying data science to new questions and datasets to support better-informed policymaking.
Before joining RAND, Roussos completed a B.A. in mathematics, an M.Sci. in systems biology, and a Ph.D. in computational biology at the University of Cambridge. His doctoral research involved interdisciplinary projects undertaken in close collaboration with experimentalists, investigating the mechanisms underpinning animal and human development.
Education
Ph.D. in computational biology, University of Cambridge; M.Sci. in systems biology, University of Cambridge; B.A. in mathematics, University of Cambridge
Languages
English; Greek