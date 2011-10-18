AARP, el Centro Fox y la Corporación RAND Hacen Públicos los Resultados de un Nuevo Estudio Sobre el Envejecimiento

For Release Tuesday

October 18, 2011

Un evento organizado por AARP contará con la asistencia del ex-presidente Vicente Fox Quesada

AARP, el Centro Fox y la corporación RAND hicieron públicos hoy los resultados de un nuevo estudio sobre las tendencias de envejecimiento en México, titulado: "Envejecer en México: Condiciones de Vida y Salud." Sirviéndose de datos recabados por diferentes fuentes durante la primera década del siglo, el informe se centra en los actuales sistemas de apoyo financiero, el estatus de la salud, y las necesidades de la creciente población de la tercera edad mexicana. Algunos de los descubrimientos más importantes de este estudio son los siguientes:

La población mexicana está envejeciendo y las enfermedades crónicas están aumentando.

Las pensiones y la cobertura de cuidados de salud dependen del tipo de trabajo anteriormente desempeñado.

Una gran parte de la mano de obra en México se dedica a la economía informal.

Muchos mexicanos mayores siguen trabajando después de la tradicional edad de jubilación.

Las fuentes de ingresos informales son muy importantes para los mexicanos de mayor edad.

"Este informe nos ofrece una gran oportunidad para examinar los retos comunes legales y para aprender los unos de los otros al compartir nuestras mejores prácticas," declaró Jacob Lozada, de la Junta directiva de AARP. "Tenemos una población México-Americana extensa y productiva en los EEUU y a través de esta nueva investigación, esperamos mejorar nuestro entendimiento acerca de cómo servir de la mejor manera posible tanto a esta comunidad, como a sus familiares y amigos que viven en México."

"Mientras la población en México envejece, la nación se enfrentará a grandes retos a la hora de mantener el bienestar y la salud de sus residentes de mayor edad," declaró Emma Águila, autora del estudio y economista de la corporación RAND. "Este estudio señala los retos venideros y propone algunas opciones sobre cómo México puede fortalecer la seguridad de su población más madura."

El ex-presidente de México Vicente Fox Quesada ofrecerá unas palabras de presentación sobre el informe en un evento organizado por AARP en su propia sede de Washington, DC, hoy, dentro de unas horas. La presentación de los descubrimientos estará acompañada por un coloquio en el que se debatirá acerca de los retos comunes a ambos lados de la frontera. Igualmente, se prestará atención a las mejores prácticas, ideas, y oportunidades que permiten entender mejor y dar forma a las implicaciones sociales y económicas de envejecer en EEUU y México.

"Hay muchas oportunidades y retos que México y los EEUU deben considerar con el envejecimiento de la población," declaró Vicente Fox Quesada, ex-presidente de México. "Asegurar que México esté preparado para este rápido crecimiento demográfico es una prioridad para el Centro Fox. Hemos gozado de la oportunidad de publicar un informe detallado sobre la seguridad de ingresos y la salud en México, y de tratar retos comunes con los EEUU."

Ha habido muchos avances en México para ofrecer cuidados de salud a sus ciudadanos, y el gobierno actual espera poner en funcionamiento un sistema de cuidados médicos universal, también conocido como el Seguro Popular de Salud, en 2012. El estudio entero se puede consultar en www.aarpinternational.org.

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Acerca del Centro Fox

El Centro Fox, ubicado en el corazón de México, es un centro de investigación y educación no partidario sin fines de lucro que responde a las necesidades de desarrollo en México y Latinoamérica, educando a los líderes del mañana en sus modernos Centro de Estudios y Biblioteca Presidencial. El Centro Fox organiza eventos y programas cuyo objetivo es promover el progreso económico y social, y la democracia.

Acerca de la Corporación RAND

La Corporación RAND es una institución sin fines de lucro que ayuda a mejorar la toma de decisiones y la elaboración de reglas políticas a través de la investigación y el análisis. RAND se centra en asuntos de gran interés como la salud, la educación, la seguridad nacional, los asuntos internacionales, la ley y los negocios, y el medioambiente entre otros. Con un personal de investigación que reúne a algunas de las mentes más prominentes del mundo, RAND ha estado expandiendo los límites del conocimiento humano por más de 60 años.

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