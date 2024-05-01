ماذا سيكون وضع الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني في عام 2024؟ قد يعتمد ذلك إلى حدٍ كبيرٍ على كيفية تطور الصراع الذي طال أمده في المنطقة أو في حالة الفشل في القيام بذلك.

تُقدِّر دراسة مؤسسة راند تكاليف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صافي التكلفة والفوائد لخمسة سيناريوهات، مقارنةً بالمسار الحالي للصراع.

استخدم هذه المعادلة الحسابية لاستكشاف آثار تعديل الافتراضات الرئيسية. افتراضات تؤثر إما على التكاليف المباشرة للصراع (النفقات) أو على تكلفة الفرصة البديلة (الفرص الضائعة).

يعتمد الأثر الاقتصادي لكل افتراض على الأدلة الموجودة، كما هو موثَق في الملحق ب من التقرير الكامل .

ملاحظة: تتعلق آثار التكلفة التي تظهر كلها بالحالة الأساسية للاتجاهات الحالية في عام 2024، والتي أشار إليها Δ. تفترض هذا الحالة الأساسية للاتجاهات الحالية أن (أ) النتائج الاقتصادية والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين لاتزال تسير في نفس المسارات الحالية من 2014-2024، وأنه (ب) لا يوجد أي تحولات أو تغييرات كبرى في الظروف الديموغرافية والاقتصادية والأمنية.

تُقدَر جميع المبالغ بالمليار (دولار أمريكي، 2014).