Sexual Orientation and U.S. Military Personnel Policy: Options and Assessment
This report presents the RAND study that resulted from a request to assist the Secretary of Defense in drafting an Executive Order to end discrimination on the basis of sexual orientation in the U.S. Armed Forces.
Bernard D. Rostker, Scott A. Harris, James P. Kahan, Erik J. Frinking, C. Neil Fulcher, Lawrence M. Hanser, Paul Koegel, John D. Winkler, Brent A. Boultinghouse, Joanna Heilbrunn, Janet Lever, Robert J. MacCoun, Peter Tiemeyer, Gail L. Zellman, Sandra H. Berry, Jennifer Hawes-Dawson, Samantha Ravich, Steven L. Schlossman, Timothy Haggarty, Tanjam Jacobson, Ancella Livers, Sherie Mershon, Andrew Cornell, Mark A. Schuster, David E. Kanouse, Raynard Kington, Mark Litwin, Conrad Peter Schmidt, Carl H. Builder, Peter Jacobson, Stephen A. Saltzburg, Roger Allen Brown, William Fedorochko, Marilyn Fisher Freemon, John F. Peterson, James A. Dewar