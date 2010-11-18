RAND Classics

  • Writings of Albert Wohlstetter 1951–1993

    Albert Wohlstetter was a mathematical logician and senior staff member at RAND in the 1950s and 1960s. He became one of the world's leading nuclear and national security strategists. His studies led to the "second-strike" and "fail-safe" concepts for deterring nuclear war. These and other methods reduced the probability of accidental war. Professor Wohlstetter was affiliated with institutions such as the European-American Institute, the Hoover Institution, and PAN Heuristics Services. He received the Medal of Freedom for his contributions toward national security. He earned degrees from Columbia University and later taught at UCLA and UC Berkeley and then for many years at the University of Chicago. Many of his major RAND works are available in their entirety on this website, reprinted with the permission of the Wohlstetter estate.