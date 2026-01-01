RAND Economist Biographies
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Lisa Abraham
Economist; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Shamena Anwar
Senior Economist
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Ismael E. Arciniegas Rueda
Senior Economist; AI Energy Lead. Center for AI Security and Technology (CAST); Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Philip Armour
Senior Economist; Director of the Ph.D. Program and Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Beth J. Asch
Adjunct Senior Principal Economist; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Craig A. Bond
Research Quality Assurance (QA) Manager, RAND Arroyo Center; Senior Economist; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy; Editor-in-Chief, RAND Journal of Economics
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Avery Calkins
Economist; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Jessie Coe
Economist, RAND Corporation; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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CD
Cheryl L. Damberg
Distinguished Chair in Health Care Payment Policy; Director, RAND Center of Excellence on Health System Performance; Principal Senior Economist
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Lloyd Dixon
Director, RAND Feinberg Center for Catastrophic Risk Management and Compensation; Senior Economist; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Rafiq Dossani
Adjunct Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Michael Dworsky
Senior Economist; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Christine Eibner
Paul O'Neill Alcoa Chair in Policy Analysis; Director, Financing and Organization Program; Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Daniel Egel
Director, RAND Economic Strategy and Operations Unit; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Susan M. Gates
Adjunct Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Charles A. Goldman
Senior Economist, RAND; Professor of Economics, RAND School of Public Policy
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Elizabeth Hastings Roer
Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Daniel Hicks
Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Peter Hudomiet
Senior Economist
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Michael D. Hurd
Adjunct Senior Principal Researcher
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Kandice A. Kapinos
Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Lynn A. Karoly
Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Heather Krull
Director, Personnel, Readiness, and Health Program, RAND National Security Research Division; Senior Economist
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Thomas Light
Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Sebastian Linnemayr
Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Benjamin M. Miller
Director, Infrastructure and Justice Program; Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Christine Mulhern
Employment Portfolio Manager; Economist; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Edward N. Okeke
Adjunct Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Isaac M. Opper
Adjunct Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Umut Ozek
Senior Economist
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Ellen M. Pint
Adjunct Senior Economist
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Steven W. Popper
Adjunct Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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David Powell
Adjunct Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Stephanie Rennane
Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Jeanne S. Ringel
Interim Associate Dean of Academic Affairs, Director of On-the-Job Training, and Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy; Senior Economist
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Susann Rohwedder
Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Roland Sturm
Adjunct Senior Economist; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Howard J. Shatz
Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Rosanna Smart
Codirector, RAND Drug Policy Research Center; Senior Economist; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Aaron Strong
Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Tobias Sytsma
Economist; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Patricia K. Tong
Senior Economist, RAND; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Jason Ward
Director, RAND Housing Center; Economist; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Jennie W. Wenger
Senior Economist; Director, M.Phil. Program, and Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy
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Melanie A. Zaber
Senior Economist; Codirector, Middle-Class Pathways Center; Professor of Policy Analysis, RAND School of Public Policy; Associate Research Department Director, Economics, Sociology and Statistics (ESS)
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Annetta Zhou
Associate Economist